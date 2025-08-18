Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Tormentas en la región. Tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad, tanto con camiones desobstructores, cuadrillas, y supervisando el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta mañana la alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe . Se espera que las lluvias lleguen durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

Ante este pronóstico de la inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa , el municipio lleva adelante tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad, tanto con camiones desobstructores, cuadrillas, y supervisando el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo.

El intendente recorrió parte de los trabajos de limpieza que se están haciendo en el oeste de la ciudad ante la presencia de microbasurales, canaletas y bocas de tormenta obstruidas, para así evitar que se tapen los desagües. “Ver la cantidad de mugre que saca el camión desobstructor nos tiene que llamar a la reflexión como santafesinos, como ciudadanos, sobre qué hacemos con nuestra basura”, dijo Poletti.

“Sabiendo que tenemos esta criticidad, pedimos la conciencia ciudadana para que hoy no saquen la basura para no formar microbasurales, que luego tapan las bocas de tormenta y producen anegamientos”, agregó el intendente.

Limpieza de desagües

Los trabajos de limpieza y desobstrucción también influyen en las tareas de las estaciones de bombeo que se encuentran sobre la Circunvalación Oeste, donde también ya se encuentran en funcionamiento nuevas bombas brindadas por el gobierno provincial. “Cuidar la ciudad de los anegamientos se puede hacer entre todos. La responsabilidad del municipio es limpiar desagües, esquinas críticas, y hoy se intensificó con las máquinas desobstructoras. Estarán todas las áreas del municipio a disponibilidad, sea la hora que sea, para tratar de que la ciudad supere las lluvias lo mejor posible” aseguró Poletti.

Se prevé que los departamentos mencionados serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de intensas ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Ante este panorama el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad, Eduardo Rudi, destacó la labor realizada en sectores claves para el drenaje del agua hacia los reservorios. “Venimos trabajando desde la semana pasada ante el pronóstico de alguna lluvia importante que podemos tener en la ciudad. Las tareas preventivas, conjuntamente al equipamiento, maquinaria y recursos humanos fueron puestos en funcionamiento para garantizar que el sistema de drenaje esté como corresponde en términos operativos”, afirmó el funcionario. “Hay sectores que son más bajos en la ciudad y que claramente tenemos que tener un poco más de atención en lo que significa la prevención”, agregó.

Para la noche del lunes y madrugada de martes se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. “Los equipos y cuadrillas van a estar en la calle, para evitar que en algún lugar donde haya algún anegamiento esté producido por alguna obturación en algún caño. Van a estar destinados todos los equipos, tanto de higiene, desde la parte hídrica y las empresas que vienen trabajando en la ciudad” sostuvo Rudi.

Recomendaciones

Ante la alerta se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.