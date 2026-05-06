Pronóstico en Santa Fe: calor fuera de época, tormentas el jueves y fuerte baja térmica hacia el fin de semana La ciudad de Santa Fe transita un miércoles cálido, húmedo e inestable, con cielo mayormente nublado y máxima de 29°. Un frente frío ingresará el jueves con lluvias de diversa intensidad y un marcado descenso térmico que se profundizará hacia el fin de semana. 6 de mayo 2026 · 07:41hs

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada, húmeda y con una temperatura de 22.9° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 29 °. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se observa en la región una configuración de las masas de aire similar a la de ayer, donde predomina el ingreso de aire cálido y húmedo. Esta situación genera que nuevamente se tenga una jornada mayormente nublada a parcial nublada y temperaturas elevadas para la época el año que se transita. No obstante ello, hacía primeras horas de mañana jueves, debería comenzar a observarse el ingreso de un nuevo sistema frío, el cual mejoraría las condiciones, generando lluvias de diversas intensidades durante la primera mitad de la jornada y luego descenso de los registros térmicos.

Jueves con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia gradual a despejarse hacia la tarde o tarde/noche y condiciones inestables, con tendencia a mejorar y posibilidad de lluvias de diversas intensidades durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas en gradual descenso durante la jornada: mínima 14º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al suroeste e incrementando su intensidad de moderados a regulares o fuertes por momentos.

En tanto para el viernes se espera una jornada despejada, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas de la jornada. Condiciones relativamente estables a estables con temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos moderados del sector suroeste. Por última se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 7º y máxima 12º. Vientos leves a moderados del sector oeste/suroeste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe