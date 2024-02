Los gremios aseguran que el lunes 26 será muy difícil el comienzo de clases en la provincia de Santa Fe

En cuanto a los pedidos extrasalariales manifestó: "A los compañeros de trabajo estatales, Amsafé, se ha cumplido lo relacionado a cuestiones laborales, titularizaciones y traslados. En cuanto a los privados, absolutamente nada, porque nunca nos convocaron a una reunión de comisiones técnicas, de trabajo ni salarial. En la reunión de ayer hicimos la denuncia correspondiente ante estas faltas de cumplimiento".

"También fue oportuno el momento para informarle a ministro, ya que no tenemos otra manera, de que compañeras docentes que trabajan en el norte de la ciudad llegan todos los días a su lugar de trabajo escoltadas con un patrullero, por la inseguridad. Además otras trabajan con custodia permanente pero como la policía retiró dichas custodias, las compañeras tienen miedo de trabajar, por lo que prometió resolver la situación", agregó sobre los temas tratados.

Este miércoles en tanto comenzaron las reuniones con delegados: "Les repartimos las planillas con la información de cómo serán los aumentos para cada trabajador teniendo en cuenta el aumento ofrecido y finalmente el viernes por la mañana estaremos resolviendo esta situación".

Al ser consultado sobre si el 26 comenzarán las clases Bayúgar destacó: "Me parece que no y es por razones fundamentales, porque va a haber medidas de fuerza nacional porque no se ha convocado a paritaria nacional; porque se ha quitado el fondo de incentivo docente que representa entre un 10 o 12% y porque no se paga el Plan 25".

"Engañoso" para los docentes estatales

En tanto Rodrigo Alonso tildó de “engañoso” el anuncio oficial de un 43% de aumento. “El 36,38 por ciento del 43 que dice la Provincia es una deuda que tiene el gobierno con los trabajadores. No es una oferta salarial. Esa deuda ya fue acordada en agosto y homologada por decreto. La oferta real que hace el gobierno es del 7% de incremento salarial. Teniendo en cuenta que vamos a perder el Incentivo Docente y la extensión horaria, y que habrá menos recursos para los comedores escolares, es una situación muy preocupante”, dijo a los micrófonos de LT8, sobre el porcentaje anunciado por el gobierno provincial.

“El aumento real que ofrece la provincia de Santa Fe a los docentes es de $20.000. Con esa oferta que hizo la provincia y en el contexto nacional, es muy probable que el congreso de CTERA de mañana resuelva el no inicio del ciclo lectivo y lo mismo ocurrirá en la provincia de Santa Fe”, remarcó Alonso.

