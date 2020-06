Pasaron diez fines de semana para que el comercio santafesino pueda abrir un sábado tanto de mañana como de tarde. Hasta el momento solo lo podían hacer de 8 a 13; mientras que de lunes a viernes el permiso es de 13 a 18.

Este sábado los locales pudieron permanecer abiertos en esta capital de 8 a 18 horas, algo que no sucedía desde el 20 de marzo, fecha de inicio de la cuarentena.

Se trata de uno de los días más predilectos por el sector. Los comerciantes reconocen que la tarde del sábado es elegida por muchos clientes para hacer sus compras.

LEER MÁS: Perotti le pide a Nación que se permitan reuniones familiares y se abran gimnasios

El permiso provincial y municipal de extender el horario de atención era un reclamo de las entidades que nuclean al sector en el territorio provincial.

Este viernes, el gobernador Omar Perotti anunció para todo el territorio provincial "la facultad de los intendentes de fijar el horario de los comercios, a partir de las 9 de la mañana, sectorizando por barrios y de acuerdo a la modalidad y al tránsito que se dé en cada una de las localidades”.

Embed

“En Santa Fe y Rosario –puntualizó el gobernador- vamos a incorporar actividades que se están haciendo en el resto de la provincia, que son las obras privadas, para que el sector de la construcción pueda movilizarse. Tenemos una instancia común con un protocolo para la construcción con 10 empleados, más el personal técnico; y por otro lado aquellas obras puntuales donde el personal supere los 10 trabajadores un protocolo específico que cada municipio estará presentando al Ministerio de Trabajo”.

Asimismo, se habilita la modalidad “para llevar” o “take away” en bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados; en los horarios que establezcan las autoridades municipales o comunales, pudiendo a esos efectos los locales comprendidos en la excepción extender su horario de cierre más allá de las 19 horas.

A excepción de los grandes aglomerados de Santa Fe y Rosario, el gobernador afirmó que, “para el resto del territorio funciona el take away y el pick up, y se ha solicitado a la Nación para que se pueda aplicar en Rosario y Santa Fe. Son actividades que solamente autoriza el gobierno nacional", expresó el gobernador, en referencia al ARTÍCULO 10 del DNU 459/20 prorrogado por DNU 493/20, y amplió que de esa reglamentación dependen " las actividades escolares, de los bares, restoranes y la de todo tipo de reuniones”.