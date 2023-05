Mal estado de los colectivos de la Línea 1: "Son coches que fueron dados de baja en Córdoba"

Los delegados aseguran que los colectivos de la Línea 1 procede desde Córdoba, donde ya no son habilitados por la Municipalidad de esa localidad por su antigüedad.

Delegados de la Línea 1 de colectivos manifestaron su preocupación por el mal estado de los coches que componen la flota, y los problemas que eso significa para poder brindar el servicio. Aseguran que se trata de vehículos procedentes de Córdoba donde "fueron de dados de baja por el municipio porque ya no estaban en condiciones".

"Tenemos un servicio totalmente resentido por falta de mantenimiento. La flota que tiene ERSA en la calle vino desde Córdoba expulsada, la trajeron acá, se la habilitaron y se la siguen habilitando. Son coches que cumplieron su ciclo y no se les hace mantenimiento correspondiente. Tampoco la verificación técnica en talleres habilitados, como nos corresponde a los ciudadanos. Se la habilitan sólo chequeando la parte estética del coche, como las luces. La municipalidad se los habilita y ese coche sale a la calle y no se la aguanta, se rompe seguido", manifestaron.

Los delegados apuntaron que actualmente cuentan incluso con modelos 2011 que sufren desperfectos mecánicos continuamente.

"Cuando faltan tres o cuatro coches en la línea no hay manera de que el servicio se pueda sostener, no hay manera que ese chofer pueda llegar horario, y no hay manera de cargar toda esa gente", observaron los delegados.

Los trabajadores apuntaron que actualmente trabajan con 14 vehículos, tres menos que en la prepandemia, pero que llegan incluso a ser menos por los mencionados problemas técnicos que sufren los coches. De esta forma se presentan severas dificultades para sostener la frecuencia y las recorridas se atrasan mucho.

"Los choferes también están cansados de renegar, que la gente los insulte", describieron. "Hay días que el servicio se resiente más que otro, todo depende de la cantidad de coches que se rompan y la cantidad de gente que sale en la calle. Hoy fue un desastre en todo Santa Fe. Pero no pasa en otras empresas, es en ERSA, en otras empresas las cosas se hacen de otra manera", criticaron.

Posible aumento

El incremento del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe está siendo analizado por el órgano de control de la Municipalidad. El presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, dijo que debería ser de $174. A su vez, los choferes admiten que el servicio que se presta "no es bueno, sobre todo en Ersa".

Sobre el aumento que vienen pidiendo desde Fatap, expuso: "El estudio de costos, que terminamos la semana pasada nos da $174,16, básicamente por la variante de combustibles, del dólar y los repuestos. De ese monto, como siempre pasa, la Municipalidad evalúa, aplica diferentes ítems y sostiene boletos más bajos que no hacen a la realidad de transporte".