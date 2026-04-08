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Preocupación escolar: otro menor detectado con un arma, esta vez en Santo Tomé, y con una cuchilla

El episodio ocurrió este miércoles en la Escuela N° 1.106. Un compañero dio aviso a las autoridades y el menor entregó el arma blanca de forma voluntaria. La policía confirmó que no hubo amenazas ni incidentes violentos, pero se activó el protocolo de seguridad.

8 de abril 2026 · 20:25hs
Preocupación escolar: otro menor detectado con un arma

Preocupación escolar: otro menor detectado con un arma, esta vez en Santo Tomé, y con una cuchilla.

El escenario de alerta y preocupación en las escuelas de la provincia de Santa Fe, sumó este miércoles un nuevo capítulo, esta vez en la ciudad de Santo Tomé. Minutos antes del mediodía, el sistema de emergencias 911 fue activado desde la Escuela San Martín N° 1.106 tras detectarse que un alumno de 11 años portaba una cuchilla de grandes dimensiones en su mochila.

Este hecho se produce en la misma jornada en la que se reportaron situaciones idénticas en dos escuelas de Rafaela, profundizando la preocupación en las comunidades educativas del departamento La Capital y alrededores.

LEER MÁS: Alerta en escuelas de Rafaela: tres casos de armas de juguete en 72 horas activaron protocolos de seguridad

Alrededor de las 11:20, personal de la Sección Motorizada acudió al establecimiento ubicado en calle 7 de Marzo al 2.700. Según relató la directora de la institución, la situación fue advertida por otro estudiante, quien notó que su compañero de grado ocultaba el objeto entre sus pertenencias.

El procedimiento y el secuestro de la cuchilla

Bajo los protocolos de convivencia y seguridad escolar, las autoridades citaron al menor a la dirección:

El objeto: se trata de una cuchilla tipo carnicera con mango de madera y una hoja de aproximadamente 15 centímetros.

Entrega voluntaria: el niño entregó el arma sin oponer resistencia y en presencia de las autoridades escolares.

Intervención familiar: la vicedirectora se comunicó de inmediato con la madre del alumno, quien fue convocada al edificio para abordar el trasfondo de lo sucedido.

Sin amenazas directas

Fuentes policiales de la Comisaría 12 llevaron tranquilidad a los padres del resto del alumnado al confirmar que, a pesar de la peligrosidad del elemento, el niño "en ningún momento manifestó amenazas" hacia sus pares o hacia los docentes.

Según indicaron, la jornada escolar pudo continuar con normalidad tras el retiro del arma y la intervención de los equipos interdisciplinarios.

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