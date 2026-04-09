San Cristóbal: imputan al segundo adolescente detenido por el tiroteo en la Escuela Mariano Moreno

Tiene 16 años y será acusado este jueves. La fiscalía no descarta que haya participado activamente en la planificación del ataque.

La causa por el tiroteo en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal continúa avanzando y este jueves sumará un nuevo capítulo clave: será imputado un segundo adolescente de 16 años , inicialmente acusado de encubrimiento , aunque los investigadores no descartan que se le atribuya un delito más grave por su presunto rol activo en el hecho.

Según informaron fuentes judiciales, la audiencia de imputación se realizará este jueves a las 10 en los Tribunales de San Cristóbal . El procedimiento estará a cargo de la jueza Laura Lencina , mientras que la atribución del hecho será realizada por la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo , quien lidera la investigación.

Detención tras un operativo en la ruta 11

El joven fue detenido en el marco de un operativo policial sobre la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, cuando viajaba junto a sus padres en una camioneta. El procedimiento fue llevado adelante por la PDI (Policía de Investigaciones) en conjunto con la Guardia Provincial (ex Seguridad Vial).

De acuerdo a las primeras líneas investigativas, el menor tendría nexos directos con el autor material del ataque y habría tenido conocimiento previo de la planificación del hecho, lo que podría agravar su situación procesal.

Claves de la investigación

La detención fue posible a partir del análisis de dispositivos electrónicos y de la información recolectada en distintos peritajes realizados tras el ataque en la escuela. Esos elementos permitieron a los investigadores reconstruir vínculos y ubicar al adolescente, que finalmente fue interceptado mientras se desplazaba con su familia.

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