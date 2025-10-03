Uno Santa Fe | Santa Fe | Universidad

Mammarella tras el rechazo al veto de Milei: "La universidad es futuro y debe garantizarse con presupuesto"

El rector de la UNL, Enrique Mammarella, advirtió que sin financiamiento adecuado se compromete la formación de profesionales y la investigación en el país.

3 de octubre 2025 · 09:57hs
Mammarella tras el rechazo al veto de Milei: La universidad es futuro y debe garantizarse con presupuesto

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, analizó el debate en el Senado que culminó con el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

enrique mammarella.jpg

Mammarella destacó que se trató de una sesión extensa pero enriquecedora: “Esperábamos que sea contundente, veníamos trabajando para ello, incluso con una delegación de rectores que dialogó con los bloques mayoritarios. Cada senador pudo expresar su postura, y eso permitió a la sociedad escuchar cómo se ve a la educación pública desde distintas miradas políticas y regionales”.

Fondos

El rector explicó en diálogo con El Cuarto Poder por LT10 que la ley establece mecanismos claros para garantizar los fondos, recordando que el Estado Nacional cuenta con recursos recaudados que deben asignarse mediante una ley de presupuesto, hoy ausente: “Estamos funcionando hace dos años sin presupuesto, y eso significa que el gobierno decide discrecionalmente a dónde van los recursos. En un país serio, lo primero que debe existir es una ley de presupuesto y organismos de control funcionando”.

En este sentido, Mammarella advirtió sobre las consecuencias del ajuste universitario: El proyecto oficial para 2026 contempla apenas el 0,5% del PBI para el sistema universitario, cuando en promedio veníamos superando el 0,7%. Esa diferencia marca la pérdida de salarios docentes y no docentes, el deterioro en investigación y la fuga de profesionales al pluriempleo o al exterior”.

Para el titular de la UNL, la universidad pública es mucho más que un espacio de enseñanza: “Quienes deciden estudiar, enseñar o investigar lo hacen pensando en un plan de vida y en aportar al desarrollo del país. Si no se garantiza un financiamiento adecuado, se empuja a nuestros jóvenes y profesionales a irse, y eso cuesta mucho repararlo después”.

Finalmente, Mammarella enfatizó que la defensa del financiamiento universitario es una apuesta al futuro del país: “La universidad es futuro. Es la base para que podamos tener profesionales, investigadores, empresarios e inventores que resuelvan los problemas de la gente. Cuando se niega ese derecho o se lo agravia, lo que se debilita es el proyecto de nación”.

• LEER MÁS: El Senado le dio un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Universidad veto Milei Enrique Mammarella
Noticias relacionadas
nino de tres anos herido con un balin en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Un fin de semana para disfrutar en familia la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: continúa la Feria del Libro y se suman diversas propuestas este fin de semana

se distribuyeron un millon de chapas patentes: cerca de 300.000 llegaron a la provincia de santa fe

Se distribuyeron un millón de chapas patentes: cerca de 300.000 llegaron a la provincia de Santa Fe

El Concejo pide un informe al Ejecutivo sobre el avance de las obras proyectadas en el presupuesto 2025

El Concejo pide un informe al Ejecutivo sobre el avance de las obras proyectadas en el presupuesto 2025

Lo último

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Último Momento
Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Ovación
Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario