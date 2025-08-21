Más jornadas de paro en universidades nacionales santafesinas: qué medidas de fuerza habrá en la UNL y en la UTN

La Conadu Histórica confirmó un paro de 48 horas en la UNL, mientras que Fagdut anunció una huelga nacional de 24 horas en la UTN. Los gremios dicen que el aumento de Nación es insuficiente.

El gremio docente Conadu Histórica, a través de Adul, confirmó un paro de actividades en la Universidad Nacional del Litoral ( UNL ) para este jueves 21 y viernes 22 de agosto. Esta acción se suma a las que ya se vienen realizando desde comienzos del mes en curso por .

Los gremios criticaron duramente la propuesta salarial del Gobierno, calificándola de insuficiente . Señalan que el anunciado incremento del 7,5 % entre septiembre y noviembre, más un bono extraordinario de $25.000, no compensa la pérdida acumulada del salario que, según sus cálculos, alcanza el 38,7 % desde mayo de 2025, cuando el Ejecutivo congeló los haberes.

UTN: paro de 24 horas

De manera simultánea, la Federación Argentina de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) convocó a una huelga nacional de 24 horas este jueves 21 de agosto. La medida afecta tanto actividades académicas como de investigación en las 30 facultades regionales de la UTN y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

El secretario general de Fagdut, Norberto Heyaca, enfatizó que “enseñar no debería ser un sacrificio” y denunció una pérdida del poder adquisitivo superior al 30 %. Acusó al Gobierno de adoptar una postura “necia y de oídos sordos” que agrava la situación.

Además, Fagdut rechazó la propuesta oficial, acusándola de ser un “incremento que no es tal”: “Desde el comienzo de la gestión libertaria ya perdimos el acumulado de seis sueldos”, afirmó Heyaca.

Ambas medidas reflejan una creciente tensión en el ámbito universitario, marcada por reclamos de reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial, en medio de una inflación que devora los salarios y una percepción generalizada de estancamiento salarial.