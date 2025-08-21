Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Por la fecha 21 del Torneo Apertura de Primera A, Ateneo visitará a Ciclón Norte en Cayastá. El grueso de la programación se concretará el sábado 23 de agosto

Se viene la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En un principio se habían programado varios cotejos para este jueves, pero las intensas lluvias del martes pasado obligaron a preservar los campos de juego de los clubes santafesinos, y en consecuencia, habrá un adelanto en la presente jornada, y también el viernes. El resto se estará concretando el sábado, en el cual los dos líderes, los dos elencos de San Justo, y Sportivo Guadalupe, hacen que esta vigésimo primera fecha se clave para dirimir el campeón.

Este jueves comenzará a disputarse la última jornada del Apertura Marcos Méndez de la máxima división liguista, esta vigesimoprimera fecha que continuará el viernes y que culminará el sábado con la definición del campeonato donde son tres los equipos que llegan con chances de alzarse el título: El Conquistador va a Sauce Viejo, el Matador recibe a Pucará y Guadalupe visitará a Unión en La Tatenguita.

En la presente jornada de jueves, en el estadio Ricardo Yossen de Cayastá, Ciclón Norte será anfitrión de Ateneo Inmaculada a partir de las 21, en primera, y de las 19, en reserva. El conjunto Colegial viene de superar a Vecinal Gálvez por 2 a 1 en la autopista, luego de haber sido derrotado ante Independiente y Sanjustino de local. Por su parte, el elenco verde y blanco, cayó en Guadalupe frente a Ciclón Racing por 2 a 0, pero venía de dar el batacazo al superar a Sportivo Guadalupe por 2 a 0.

En la jornada del viernes 22, a las 16, en primera, y las 14, en reserva, en Recreo Sur, Cosmos jugará con La Salle Jobson. Dos equipos con campañas irregulares, en el cual el local perdió en la fecha 20 ante Gimnasia y Esgrima en Ciudadela por 3 a 1, y en el caso de los de Cabaña Leiva, también fueron derrotados, por la mínima diferencia, pero ante Independiente de Santo Tomé.

El sábado 23 de agosto se jugará el grueso de la última fecha. Tras las victorias de los equipos de San Justo y Sportivo Guadalupe, respectivamente, en la vigésima jornada, el final está abierto, pudiendo conocer el campeón, o bien habrá partido desempate. En Sauce Viejo, Colón de San Justo visitará a la Vecinal Gálvez, y Sanjustino será anfitrión de Pucará. En la Tatenguita, Sportivo Guadalupe visitará al duro Unión, que ha hecho una muy buena campaña.

Además, en Colonia San José, Universidad del Litoral recibirá a Ciclón Racing; La Perla del Oeste a Newell´s de barrio Roma en Recreo Sur, y en el Rodolfo Candioti, Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Por su parte, Nobleza jugará con Academia Cabrera, y en el Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé se medirá con El Quillá.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón de San Justo y Sanjustino 45; Sportivo Guadalupe 44, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 36, Ateneo Inmaculada 31, Universidad 30, Colón de Santa Fe 28, Nacional e Independiente 27, Ciclón Racing 25, Cosmos FC y Gimnasia y Esgrima 24; Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Ciclón Norte de Cayastá 22, Juventud Unida 19, La Perla del Oeste 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

- Promedios: Pucará 0.829, Vecinal Gálvez 0.941, Newell´s 1.024; Ciclón Racing 1.061; Sportivo Guadalupe 1.123; Academia Cabrera 1.150.

- Goleadores: Joaquín Felizia (El Quillá) 15, Brian Giménez (Academia Cabrera) 14, Leandro Ledesma (Sportivo Guadalupe) 13; Matías Benegas (Sanjustino) 11; Juan Vázquez (Ciclón Norte de Cayastá) 10, Matías Rotania (Cosmos) 10.