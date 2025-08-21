Uno Santa Fe | Santa Fe | robos

Ola de robos en la peatonal San Martín: comerciantes están "cansados" y serán recibidos por Seguridad

A pesar de las cámaras y patrullajes policiales, los hechos de inseguridad se repiten. Ante los reclamos se reunirán con funcionarios de Seguridad mientras la policía rediagramó estrategias para patrullar la zona

21 de agosto 2025 · 09:11hs
Robo al kiosco en las últimas horas sobre calle Salta a metros de La Peatonal santafesina 

gentileza

Los comerciantes de la peatonal San Martín manifestaron su preocupación por la ola de robos y hechos de vandalismo que se registraron en las últimas semanas en el microcentro de Santa Fe, a pesar de la presencia de cámaras de seguridad y del incremento de patrullajes de la policía.

En las últimas horas, un kiosco ubicado en Salta al 2600 fue atacado, sufriendo la rotura del vidrio de la puerta. También, en la intersección de San Martín y Lisandro de la Torre, un local comercial tuvo su vidriera destruida, aunque en este caso el autor fue detenido pocos minutos después. Sin embargo, los comerciantes advierten que las detenciones no garantizan condenas inmediatas, y los delincuentes suelen recuperar la libertad rápidamente.

kiosco violentado calle salta
El kiosco violentado en las últimas horas sobre calle Salta a metros de La Peatonal santafesina

“Es frustrante. Los agarran y al día siguiente están de nuevo robando. ¿Cuál es el límite?”, expresó una comerciante de la zona.

Ante este reclamo, para este jueves a las 13.30 se convocó a una reunión entre vecinos, comerciantes y funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que tendrá lugar en San Martín 2038.

Patrullajes focalizados y más presencia policial

El subdirector de Policía de Santa Fe, Daniel Matier, explicó en diálogo con Telefé Santa Fe que durante este mes se realizaron al menos 10 procedimientos con 13 personas detenidas por robos en el área comprendida entre Bulevar, General López, Rivadavia y 1.º de Mayo.

Según indicó, la fuerza implementó patrullajes focalizados, que incluyen refuerzos con móviles policiales, agentes caminantes y motorizados, en coordinación con el 911 y el Centro de Monitoreo Municipal.

“El objetivo es llegar lo más rápido posible a los lugares donde se cometen ilícitos”, detalló Matier, quien además destacó que los patrullajes se realizan las 24 horas, con una distribución estratégica en el microcentro y áreas metropolitanas.

detenido robo peatonal
El hombre detenido por la GSI y la policía luego de robar en un comercio en Lisandro de la Torre y San Martín

Operativos y detenciones

En lo que va de agosto, los operativos permitieron detener a 13 personas en diferentes hechos delictivos. Solo en la madrugada del último procedimiento fueron aprehendidos tres jóvenes en dos episodios ocurridos a escasos metros de diferencia. Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía, junto con los elementos secuestrados y las imágenes registradas por cámaras de seguridad.

La importancia de denunciar

El subdirector de Policía también resaltó la necesidad de que los vecinos realicen las denuncias: “Cada denuncia suma. Si no se hace, se genera lo que llamamos cifra negra, que no nos permite contar con estadísticas precisas para diseñar estrategias de prevención”, señaló Matier.

Además, pidió que ante cualquier hecho delictivo los ciudadanos se comuniquen de inmediato con el 911, ya que “cada llamada está cronometrada y los tiempos de respuesta se redujeron gracias al incremento de recursos humanos, materiales y tecnológicos”.

Finalmente, el funcionario recordó que la seguridad es una tarea conjunta entre la Policía y la comunidad: “Queremos decirle a la sociedad que la seguridad la hacemos entre todos. Es fundamental que los vecinos llamen al 911 y realicen la denuncia para poder seguir actuando con mayor eficacia”.

• LEER MÁS: Comercios del microcentro santafesino en alerta: un local de venta de insumos para peluquería sufrió el cuarto robo en 40 días

