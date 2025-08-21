Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Santa Fe apuesta a nuevas rutas aéreas, y la posibilidad de una conexión internacional, ante el cierre temporal de la pista del aeropuerto de Rosario

El Aeropuerto de Sauce Viejo se consolida como nodo estratégico de conectividad aérea en Santa Fe . El Gobierno provincial, en conjunto con Aerolíneas Argentinas , anunció un incremento de vuelos y la incorporación de nuevas rutas que potencian el desarrollo productivo, turístico y logístico de la región.

Ante el cierre temporal de la pista del aeropuerto de Rosario , se resolvió ampliar la oferta aérea desde Sauce Viejo. Desde septiembre, el aeropuerto contará con:

15 vuelos semanales a la Ciudad de Buenos Aires , un 50 % más que en agosto (cuando operaban 10).

Nuevas frecuencias directas hacia Iguazú y Salta, dos destinos claves para el turismo nacional.

Además, se avanza en la evaluación de una ruta internacional, en articulación con la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), lo que abriría nuevas oportunidades para el turismo receptivo y los negocios regionales.

Sauce Viejo como motor logístico

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la conectividad aérea es una herramienta clave para la competitividad de la provincia. “Donde hay vuelos, hay inversión, trabajo y oportunidades. Sauce Viejo se consolida como motor logístico y estratégico para Santa Fe”, afirmó.

En la misma línea, el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, subrayó que la ampliación de frecuencias responde a una demanda concreta del sector privado, y que la provincia trabaja en un sistema de transporte multimodal que articule rutas, puertos y aeropuertos.

Por su parte, la presidenta del Ente Aeropuerto Sauce Viejo, Gisela Riuli, remarcó que la terminal aérea “no solo conecta pasajeros, sino también economías”, destacando el impacto positivo para las empresas que requieren mover cargas de alto valor agregado.

Un plan integral de conectividad

Esta decisión se inscribe en el Programa Provincial de Fomento de la Conectividad Aérea, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que incluye:

Incentivos para nuevas rutas.

Provisión de combustible a aerolíneas que operen desde Sauce Viejo.

Incorporación de los aeropuertos santafesinos al programa ExportaSimple , que permite a pymes exportar directamente desde la región sin depender de Ezeiza.

Renovación de la pista del aeropuerto de Rosario, con una inversión provincial superior a 34.800 millones de pesos.

Santa Fe conectada y competitiva

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca consolidar a Sauce Viejo como un hub aéreo regional, integrando a Santa Fe con los principales centros turísticos, productivos y de negocios del país, y proyectando a futuro su primera ruta internacional.

El aumento de frecuencias y nuevas rutas aéreas en el Aeropuerto Sauce Viejo representan un paso clave para que Santa Fe sea una provincia más conectada, competitiva y protagonista del desarrollo nacional.

