Los nuevos derechos que se suman en la Reforma Constitucional: ciencia, ambiente y acceso al agua

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías avanzó este miércoles en reformas de artículos existentes y la incorporación de nuevos

Este miércoles, pasadas las 16, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías comenzó a leer los dictámenes que surgieron luego de 30 horas de encuentros entre ciudadanos, organizaciones, colectivos y los legislativos. Cinco nuevos derechos fueron el resultado de la primera parte de la jornada que pasó a cuarto intermedio.

"Hemos incluido cinco nuevos derechos, es un momento importante", resaltó Alejandra Rodenas quien preside la Comisión. Además, mencionó que a pesar de “las diferencias” pudieron “honrar” a quienes alzaron sus voces en las distintas instancias de la Reforma Constitucional.

El primer punto que se trató fue el capítulo relacionado a Ciencia e Innovación. El mismo quedará redactado de la siguiente manera: “La Provincia reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socioproductivo, sustentable e inclusivo. Se impulsa el fortalecimiento de un sistema de innovación, con el desarrollo de una institucionalidad, políticas públicas y recursos que aseguren el acceso equitativo a sus beneficios, el impulso a la investigación original, la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, propiciando la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la generación de conocimiento.

La producción científica es promovida en articulación con las universidades radicadas en la Provincia y organismos de ciencia y tecnología”.

Luego, fue el turno de ambiente. Gino Svegliatti, representante de Unidos para Cambiar Santa Fe leyó cómo quedó redactado el nuevo artículo.

“ARTÍCULO (...) Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano, así como el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y de colaborar con la acción climática.

El ambiente es un bien colectivo y la Provincia establece políticas públicas y mecanismos especiales de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad, solidaridad y en los derechos de acceso a la información pública ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia y educación ambiental.

La Provincia debe establecer sistemas de protección de la naturaleza, de las especies nativas y de los ecosistemas y adoptar medidas en defensa de los animales para asegurar su bienestar y protección, conforme lo establezca la ley. Identifica áreas naturales protegidas e impulsa la sostenibilidad ambiental, social y económica de las actividades que se desarrollen en su territorio y una transición justa.

Adopta las medidas urgentes y necesarias para hacer cesar las acciones que puedan producir en forma actual o inminente un daño al ambiente.

De manera progresiva se debe establecer una política climática que incluya mitigación y adaptación al cambio climático, contemplando herramientas para la prevención, el logro de mayor resiliencia y facilitar la transición ecológica y energética. Debe integrar la perspectiva climática en sus políticas públicas de acuerdo con el principio de progresividad y en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Nación.

La Provincia debe impulsar la gobernanza ambiental y climática multinivel, intersectorial y multidisciplinaria. Los municipios deben establecer políticas de protección del ambiente y de acción climática en el marco de sus competencias con base en el principio de complementariedad”.

Las diferencias entre los constituyentes de La Libertad Avanza y otros partidos

El momento más tenso de la jornada llegó con el tercer punto: el derecho al agua. Luego de la lectura del artículo y el apoyo de todos los partidos políticos a excepción de La Libertad Avanza que acusó a la empresa Aguas Santafesinas de no hacer obras en veinte años, pidió la palabra el reformista Paco Garibaldi (Más para Santa Fe) para recriminarle a los constituyentes de Javier Milei que no votan a favor de ninguna reforma y “son grandes responsables de los problemas de los santafesinos”.

Finalmente, el artículo dirá que “el agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene una función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento".

"El Estado estructura la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos con base en la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas, la preservación del ciclo hidrológico y de los humedales, la interpretación más favorable a la protección de los recursos de agua y ecosistemas conexos, la información pública y la participación ciudadana".

"La Provincia puede realizar acuerdos con otras jurisdicciones para la elaboración, implementación y evaluación de políticas de gestión, desarrollo y preservación de las cuencas interjurisdiccionales”.

Defensa del consumidor fue otro de los temas que se trató en la primera parte de la jornada. El mismo quedará redactado así: “La Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios. Gozan en sus relaciones de consumo de los siguientes derechos: a la dignidad; a la educación; al acceso al consumo sustentable, seguro y de calidad; a la salud; a la protección de su privacidad; a la indemnidad personal y patrimonial, conforme los principios de prevención, precaución y de reparación integral; a la información; al acceso gratuito a la justicia y tutela judicial efectiva; a asociarse para la defensa de estos derechos".

"La Provincia garantiza la protección de estos derechos mediante un sistema administrativo de defensa del consumidor y acciones judiciales individuales y colectivas. Adopta medidas, en coordinación con los municipios, de promoción del consumo sustentable, de prevención de conflictos y de riesgos, tanto en el entorno físico como digital, en particular: la protección de los consumidores y usuarios hipervulnerables; la educación para el consumo; el asociativismo consumeril; y la protección contra los riesgos, la publicidad, el marketing, el sobreendeudamiento de las personas consumidoras, las cláusulas contractuales abusivas y las prácticas abusivas”.

Antes del bloque intermedio, el quinto artículo que se incorporará a la Carta Magna de Santa Fe hace mención a los derechos digitales y está dividido en dos. “ARTÍCULO NUEVO (...) Todos los derechos previstos en esta Constitución son aplicables en entornos digitales. La Provincia impulsa el desarrollo y uso ético de las tecnologías de manera segura y orientadas al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana".

"Toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica. El Estado adopta medidas para lograr progresivamente la efectividad de este derecho, reconociéndose como condición para ejercer una ciudadanía plena e igualitaria y procurando la eliminación de las brechas digitales".

"La Provincia promueve la construcción de una ciudadanía digital inclusiva, garantizando la alfabetización digital crítica, el respeto a la privacidad, la autonomía mental y la no manipulación de pensamientos, emociones o decisiones mediante el uso de tecnologías, asegurando siempre el consentimiento libre, expreso, informado y revocable. Adopta políticas integrales de ciberseguridad y procura un espacio digital libre de violencia, con especial protección de niños, niñas y adolescentes".

2. Incorpórase un nuevo artículo sobre "derechos digitales", el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO NUEVO (...) Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales que se encuentren en entornos digitales ejerciendo sobre ellos el control en el uso, gestión, circulación y conservación de su información personal, con especial protección sobre datos sensibles".

"Toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a que intervenga una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes".

"La Provincia y las entidades públicas y privadas que operen en el territorio provincial tienen el deber de garantizar la transparencia, explicabilidad, trazabilidad, auditabilidad y control humano de dichos sistemas, así como promover mecanismos de evaluación de impacto y resguardo frente a sesgos o discriminación".

Vale mencionar que Unidos contó con el visto bueno de los bloques Más para Santa Fe, Activemos, Fe y Somos Vida y Libertad. Mientras que La Libertad Avanza indicó que irá con escritos propios.

Además, se vivió un momento de mucha emoción cuando Victoria Tejeda leyó las medidas de acción positiva. Envuelta en lágrimas, la reformista del oficialismo indicó: “Es un orgullo poder garantizar derechos a niños, adolescentes, personas con discapacidades, pueblos originarios".

Se reconocen las desigualdades que limitan los derechos de las personas

El texto en cuestión señala: "ARTÍCULO (...): La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural, respecto a:

a) la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su interés superior y al derecho a ser escuchados de acuerdo a su autonomía progresiva;

b) el principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación;

c) el rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y toma de decisiones;

d) el cuidado de las personas mayores que garantice su dignidad, autonomía e independencia;

e) la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables, con enfoque de diseño universal y accesibilidad;

f) la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y sus comunidades;

g) el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión;

h) la promoción de la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas en la provincia.