Muerte de Mauro González: audiencia decisiva para definir la situación de los seis policías imputados

La Justicia de Santa Fe llevará adelante este miércoles una audiencia clave en la causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero pasado en la Comisaría Octava. La jueza Cecilia Labanca deberá resolver si los seis policías imputados permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González , el hombre de 35 años que falleció tras ser detenido y trasladado a la Comisaría Octava de Santa Fe , tendrá este miércoles una instancia determinante. La jueza penal Cecilia Labanca encabezará la audiencia de medidas cautelares en la que se resolverá si los seis policías imputados continúan detenidos o acceden a alguna medida alternativa durante el desarrollo del proceso judicial.

La audiencia está prevista para la mañana y fue solicitada por el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández , quien además requirió que los efectivos permanezcan con prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Quiénes son los policías imputados

Los efectivos del Comando Radioeléctrico imputados son Lucas Aranda, Melisa Díaz, Facundo Sebastián Amarillo, Sebastián Daniel Bandirali y Sabrina Petion, quienes fueron acusados por el delito de tortura seguida de muerte, una figura que contempla como pena máxima la prisión perpetua.

En tanto, Juan Cruz Barros, integrante del Cuerpo Guardia de Infantería, fue imputado por el delito de vejaciones calificadas.

Los seis policías fueron detenidos el pasado 1 de julio, luego de que el fiscal Hernández ordenara sus arrestos en el marco de la investigación.

Cómo ocurrió la muerte de Mauro González

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Mauro Daniel González fue detenido el 17 de enero en barrio Yapeyú, cuando atravesaba una crisis subjetiva.

La hipótesis de la acusación sostiene que durante el procedimiento policial y el traslado hacia la dependencia habría recibido múltiples golpes que le provocaron la pérdida del conocimiento.

Posteriormente, siempre según la investigación fiscal, el hombre fue alojado en un calabozo de la Comisaría Octava, donde murió por asfixia tras vomitar, sin haber recibido la asistencia necesaria.

Qué se define en la audiencia

La audiencia de este miércoles será clave para el avance de la causa. La magistrada deberá resolver si los seis policías imputados permanecen privados de su libertad mediante la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía o si pueden afrontar el proceso bajo alguna medida cautelar menos gravosa.

La resolución marcará un nuevo paso en una investigación por presunta violencia institucional que continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales por la muerte de Mauro Daniel González en la Comisaría Octava de Santa Fe.

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