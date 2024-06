Nación aún no aprobó las becas universitarias y crece la preocupación en la UNL por el futuro de cientos de estudiantes

Se tratan de las becas Progresar y las becas Belgrano, ambas financiadas por Nación y destinadas a alumnos que cursen las llamadas "carreras estratégicas". Son de un monto mayor a las asignadas por las universidades y se deben renovar todos los años. Este año todavía no ha salido ninguna beca de estos dos tipos y desde la UNL manifestaron preocupación por la situación de varios estudiantes dependientes de esos fondos para mantenerse activos en sus estudios.

Preocupación en la UNL

De esto se había hecho eco el rector de la UNL, Enrique Mammarella, quien respecto a esto destacó: "Finalizamos el primer semestre y todavía no tenemos convocatorias. Las becas no están resueltas ni están definidos los valores, ya estamos avanzados muchísimo en el cuatrimestre. Nuestros alumnos ya están en Santa Fe solo con el apoyo que le podíamos dar desde la universidad, las becas nacionales no están vigentes. Esto es muy difícil teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos".

becas progresar.jpg Becas Progresar. Jose Busiemi

Instancia actual de las becas nacionales

Para este tipo de becas existen distintas instancias. Nación verifica las cuestiones socioeconómicas para aplicar a la beca vía Ansés y a cada universidad responsable le envían los inscriptos para la certificación académica que realiza cada universidad.

Sobre esto, UNO Santa Fe dialogó con Paula Piedrabuena, coordinadora de Desarrollo Universitario en la UNL, quien manifestó: "A diferencia de otros años, en las becas Progresar siempre la inscripción iba del 1 al 31 de marzo, las mismas fueron a partir de abril y estuvieron abiertas hasta el 17 de mayo, por lo que todavía no hay lotes de adjudicados con becas nacionales. Ahora estamos en proceso de certificación".

"En becas Belgrano ya pasaron las inscripciones tanto para renovantes como para nuevos inscriptos y ahora estamos en período de certificación de reclamos. Esto se da en estudiantes que se anotaron a solicitar la beca y habiendo pasado la evaluación socioeconómica por criterios académicos no accedan a la beca, pero se abre la posibilidad para que se haga este reclamo. Se está controlando a estudiantes que en primera instancia se los rechazó por cuestiones económicas, académicas o falta de cupo", continuó.

El rector de la UNL se mostró preocupado por la falta de aprobación actualmente de este tipo de becas: "Son las que en muchos casos permiten que muchos estudiantes no solo del interior sino también de la ciudad de Santa Fe puedan mantenerse mientras desarrollan su carrera, o al menos minimizar la necesidad de trabajar. Esto está todavía en el marco de las convocatorias, este año aún no hubo becas nacionales y se deben renovar todos los años".

Otras becas

En cuanto a becas universitarias de la propia UNL, la universidad tiene centralizado su programa de becas, pero luego las facultades pueden ofrecer sus propias becas. Sobre esto se expresó Paula Piedrabuena: "Dentro de lo que está centralizado, desde la secretaría de Bienestar nosotros además de certificar becas nacionales antes de eso abrimos nuestras becas que se llaman "Programa de apoyo para estudiar en la UNL".

"Las inscripciones abren de diciembre a febrero de cada año, con becas de ayuda económica, beca de comedor, beca de movilidad con la posibilidad de la carga mensual de Sube o la beca de bicicleta, además de la beca de residencia que puede ser tanto en Santa Fe como en Esperanza. Por otra parte existe una beca que contempla todas las anteriores juntas y el estudiante tiene todos los beneficios", indicó.