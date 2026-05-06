Golpe al narcotráfico en el departamento Vera: interceptan aeronave con 400 kilos de cocaína y hay ocho detenidos

El operativo se activó tras el seguimiento de un avión sospechoso desde Reconquista. Intervino la Policía Federal con información de la DEA y se realizaron allanamientos en el departamento Vera

Un importante operativo antidrogas se desplegó entre el martes y este miércoles en el norte de la provincia de Santa Fe, con eje en el departamento Vera, donde fue interceptada una aeronave utilizada para el transporte de estupefacientes.

El procedimiento culminó con el secuestro de 400 kilos de cocaína y la detención de ocho personas , en el marco de una investigación de alcance internacional .

El martes, un avión de la Fuerza Aérea Argentina despegó desde la III Brigada Aérea de Reconquista para realizar el seguimiento de una aeronave sospechada de estar vinculada al narcotráfico. El monitoreo se extendió hasta que el avión ilegal descendió en una zona rural del departamento Vera.

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En ese punto, ya se encontraba desplegado un operativo de la Policía Federal Argentina, que aguardaba la llegada tras contar con información aportada por la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos). Una vez que la aeronave tocó tierra, los efectivos avanzaron de inmediato y lograron la aprehensión del piloto y el copiloto.

Investigación compleja y coordinación internacional

El procedimiento fue el resultado de varias semanas de tareas de inteligencia, en una causa que es investigada por la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad), con intervención del área de Narcotráfico de la Policía Federal. La pesquisa se inició a partir de datos brindados por la Drug Enforcement Administration (DEA), lo que permitió anticipar el movimiento de la aeronave y montar el operativo en el lugar de aterrizaje.

Tras la detención de los dos tripulantes, y en presencia de testigos, se realizó el conteo de la carga transportada: 400 kilos de cocaína distribuidos en ladrillos.

Allanamientos y más detenciones

A partir del procedimiento inicial, la investigación avanzó con una serie de allanamientos realizados este miércoles en distintos puntos del departamento Vera. Como resultado, fueron detenidas otras seis personas presuntamente vinculadas a la organización narcocriminal.