Piovi: "Colón no merece estar en la B, no descarto volver algún día"

Gonzalo Piovi habló de Colón, en relación a sus 121 años y a su paso por el club. "Por la historia, la magnitud y la gente que tiene, merece otra realidad", afirmó.

A la distancia, pero con el sentimiento a flor de piel, Gonzalo Piovi volvió a referirse a Colón y dejó una frase que retumbó fuerte en Santa Fe, con motivo del cumpleaños 121 del club: “No es un club que merezca estar en la B”. En diálogo con LT9 (AM 1150), el actual jugador de Cruz Azul expuso su mirada sobre el presente rojinegro, dejando en claro que su vínculo con la institución sigue tan vigente como en sus días como futbolista sabalero.

“Siempre lo seguí, a veces más, a veces menos, pero estoy al tanto. Tengo amigos dentro del club y me quedó una relación muy linda”, contó el defensor, que fue parte del plantel campeón en 2021 y que mantiene un fuerte sentido de pertenencia con la institución.

El recuerdo imborrable de Gonzalo Piovi, el campeón con Colón

Al repasar su paso por Santa Fe, Piovi no dudó en destacar el momento más importante de su carrera: la consagración en la Copa de la Liga. “La noche en que salimos campeones fue impresionante. La gente enloquecida, el recibimiento desde el aeropuerto… fue algo único”, recordó.

Incluso, los recientes festejos por el aniversario 121 del club le removieron sensaciones: “Ayer veía los videos y se me venían todas esas imágenes. Es muy emocionante”, agregó, evidenciando que la huella de Colón sigue muy presente en su vida.

Una realidad que duele

Más allá de la nostalgia, el defensor fue claro al analizar el presente deportivo del equipo en la Primera Nacional. “Por la historia, la magnitud y la gente que tiene, Colón merece otra realidad. Siempre fue un equipo competitivo, difícil para cualquiera”, remarcó.

GonzaloPiovi.jpg Boca sigue activo en el mercado y ahora le apuntó a Gonzalo Piovi, campeón con Colón en 2021.

Sus palabras reflejan el sentimiento de gran parte del mundo sabalero, que aún intenta asimilar el descenso y busca el camino de regreso a la máxima categoría.

La puerta abierta para volver

En medio de su buen presente en el fútbol mexicano, donde disputa la liguilla con Cruz Azul, Piovi no le cerró la puerta a un eventual regreso: “No lo descarto. Viví un tiempo muy bueno en Santa Fe, donde crecí mucho como jugador. Ese reconocimiento al club y a la gente siempre lo voy a tener”.

Mientras tanto, enfocado en la definición del torneo, explicó: “La liguilla es otro campeonato, sin margen de error. Son partidos de detalles, es la parte más linda del año”.

Entre la exigencia y la cercanía

Más allá de la competencia, Piovi también dejó una perlita sobre su vida cotidiana en México: “Hace tres años que estoy y uso GPS para todo, es una locura”, contó entre risas.

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Distendido, pero con el corazón en Santa Fe, el defensor dejó un mensaje claro: Colón sigue siendo parte de su historia… y también de su futuro.