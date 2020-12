No hubo acuerdo en la paritaria y los estatales santafesinos van al paro

El mismo, describió el sindicalista, consistirá en "un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas y con plena atención en áreas Covid. El resto de la administración pública va a parar en protesta al no tener una respuesta satisfactoria después de un año tan difícil y tan complicado como el que vivimos todos"

Jorge Hoffmann, secretario general de ATE prefirió no dar detalles de la oferta presentada por el gobierno y fundamentó: "En una negociación no tiene sentido decir lo que no fue".

Igualmente, el titular de UPCN deslizó con relación al ofrecimiento rechazado: "Uno de los argumentos nuestros era que no queríamos más sumas fijas (como lo explicamos varias veces) pero el porcentaje que nos ofrecen no es satisfactorio. Para nosotros es insuficiente"

Molina añadió que la "media de protesta es responsable y razonable, considerando todo el año vivido, la paciencia de los trabajadores que están esperando una respuesta salarial y que esto no ha sido satisfactorio. Creo que el paro va a ser contundente y ojala tengamos una revisión de parte del gobierno para terminar el año de la manera que los trabajadores se merecen, con un reconocimiento salarial".

Consultado sobre si la negociación está cerrada, Hoffmann respondió: "Posibilidades de volver a juntarse hay en la medida de que el gobierno cambie de postura. Si después del miércoles, el gobierno modifica su situación, escucha nuestro reclamos, estamos predispuestos a escucharlo y a debatir".