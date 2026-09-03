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Unión y Belgrano habrían acordado la venta de Thiago Cardozo por el 65% de sus derechos económicos

El Pirata habría acordado con el Tatengue la compra del 65% de la ficha por unos US$700.000. Aún resta definir el contrato y no trascendieron detalles del pase.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 16:12hs
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Unión y Belgrano habrían acordado la venta de Thiago Cardozo por el 65% de sus derechos económicos

La Voz

La situación de Thiago Cardozo podría definirse en los próximos días. Unión y Belgrano habrían sellado un entendimiento para que el club cordobés se quede con el 65% de los derechos económicos del arquero uruguayo, a cambio de una cifra cercana a los 700.000 dólares. Sin embargo, todavía falta resolver el contrato del futbolista y algunos aspectos de la transferencia.

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Un acuerdo por debajo de las opciones originales

El entendimiento entre las instituciones se habría producido luego de que Belgrano no hiciera uso de las alternativas de compra previstas en el préstamo de Cardozo.

La primera establecía que el Pirata podía adquirir el 65% de los derechos económicos en diciembre de 2025 por 1.000.000 de dólares. Finalmente, esa posibilidad quedó sin efecto.

Posteriormente, apareció una nueva oportunidad con plazo hasta el 30 de junio de 2026. En ese caso, el monto fijado ascendía a 1.200.000 dólares por el mismo porcentaje, pero tampoco llegó a concretarse.

Ahora, los clubes habrían encontrado una fórmula diferente para completar la transferencia, con un valor estimado en 700.000 dólares. Por el momento, no se conocen públicamente las condiciones exactas bajo las cuales se habría cerrado el entendimiento.

La deuda por Colazo y lo que falta definir

En las conversaciones también podría haber aparecido una obligación económica que Unión tenía con Belgrano. Se trata de una deuda de 200.000 dólares relacionada con la incorporación de Agustín Colazo al conjunto santafesino.

Todavía no está confirmado si ese dinero fue utilizado como parte de la negociación por Cardozo o si ambas cuestiones fueron tratadas de manera independiente.

El último punto pendiente está relacionado directamente con el arquero. Belgrano deberá acordar las condiciones de su contrato personal antes de que la operación pueda considerarse completamente cerrada.

De esta manera, tras varias instancias de negociación, el futuro de Thiago Cardozo estaría cada vez más cerca de resolverse. Unión y Belgrano habrían encontrado una salida para concretar la transferencia, aunque todavía quedan detalles contractuales y administrativos por definir.

Unión Thiago Cardozo Belgrano
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