Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: por la crecida del Salado, postergan la colocación de pilotes, pero la obra continúa su avance

Restan instalar cinco pilotes para finalizar la parte subterránea de la obra, que se colocarán en mayo, cuando se prevé que el río Salado baje. Mientras tanto, trabajan en la colocación de vigas y hormigonado.

Nuevo puente Carretero: por la crecida del Salado, postergan la colocación de pilotes, pero la obra continúa su avance.

En el marco de la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé , que continúa avanzando dentro de los márgenes previstos, este miércoles llegaron a la capital provincial nuevas vigas que se utilizarán para la obra, que ya muestra un avance de entre el 36% y 37%.

Al respecto, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo , informó que definieron postergar la colocación de los últimos cinco pilotes hasta el mes de mayo, debido a la crecida del río Salado . Sin embargo, la medida no retrasa la obra: “Vamos a trabajar en otro lado. Ahora estamos trabajando en la colocación de las vigas, el hormigonado, vamos trabajando bien, estamos en ritmo”, destacó.

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Cuando la altura del río Salado lo permita, se colocarán los pilotes restantes y se dará por finalizada la parte subterránea de la megaobra. De esta manera, los plazos continuarán siendo los previstos. “Seguimos manteniendo marzo del año que viene para inaugurarlo”, afirmó el funcionario.

A su vez, Seghezzo informó que las tareas para conectar la zona urbana de Santo Tomé con el nuevo viaducto llevarán alrededor de cuatro meses.

Obras complementarias en Santa Fe y Santo Tomé

Desde el Gobierno de Santa Fe recordaron que el proyecto incluye una serie de obras complementarias en ambos márgenes del río.

En la ciudad de Santa Fe, continúan los movimientos de suelo para el terraplén de la nueva calzada, tareas coordinadas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para el corrimiento de líneas eléctricas, y la construcción del estribo, cuyo hormigonado final está previsto para la última quincena de enero.

En Santo Tomé, en tanto, el estribo ya cuenta con todos los pilotes ejecutados y se avanza en la planificación del hormigonado de las columnas.