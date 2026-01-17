Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

El nuevo enlace vial avanza con la colocación de vigas, prelosas y el próximo uso de la máquina lanzavigas.

El Gobierno de Santa Fe avanza a paso firme con la construcción del nuevo Puente Carretero , el más largo financiado y ejecutado por la Provincia, que se levanta en paralelo al actual enlace entre la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé .

“La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa dando muestras de que, cuando no se roba en el Estado, se puede hacer obra pública como la del Puente Carretero . A esta obra la prometieron muchos, pero el único que tomó la decisión real de hacerla fue el actual gobernador”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico .

Actualmente, la obra presenta un 30 % de avance, con 15 vigas ya colocadas, que completan tres vanos, sobre los cuales se avanza con la colocación de prelosas.

avances obra puente carretero Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero gentileza

Avance de la superestructura

Enrico detalló que “en enero empezamos a darle forma a la superestructura del puente; los vecinos van a poder ir viendo el avance entre vano y vano. Seguimos colgando las vigas con grúas: ya tenemos 15 colocadas, y estamos fabricando y colocando las prelosas”.

Además, explicó que “a fines de este mes comenzaremos con el hormigonado de los tramos sobre las prelosas, que funcionan como un encofrado permanente, sosteniendo el hormigón y quedando integradas definitivamente a la estructura del puente”.

Cada vano, es decir, el espacio entre pila y pila, tiene una longitud aproximada de 30 metros, y se completa progresivamente con vigas, prelosas y hormigón.

Respecto a la fabricación de vigas, el ministro indicó que “ya se produjeron 56 vigas en la ciudad de San Luis, que continúan llegando en grupos de tres para ser colocadas directamente en la obra. Entre fines de enero y principios de febrero comenzaremos la producción de vigas en Santa Fe, en un obrador ubicado sobre la Ruta Nacional 19, cerca de Santo Tomé”.

Tanda final del pilotaje

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, brindó precisiones sobre el avance del pilotaje y las pilas del puente.

“Tenemos 126 de los 136 pilotes construidos, 107 columnas hormigonadas y 31 de los 42 cabezales, que son las estructuras donde se apoyan las vigas y constituyen el último componente de las pilas”, explicó.

Los pilotes restantes corresponden al sector cercano a Santo Tomé, dentro del cauce del río Salado, y se prevé completar otras tres pilas hacia finales de febrero.

Seghezzo aseguró que, tras el receso por las fiestas, “la obra está operativa al 100 %. En las próximas semanas vamos a montar y utilizar la máquina lanzavigas, traída desde China, y avanzar con el hormigonado de los vanos sobre las prelosas”.

Obras complementarias en Santa Fe y Santo Tomé

Desde el Gobierno de Santa Fe recordaron que el proyecto incluye una serie de obras complementarias en ambos márgenes del río.

En la ciudad de Santa Fe, continúan los movimientos de suelo para el terraplén de la nueva calzada, tareas coordinadas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para el corrimiento de líneas eléctricas, y la construcción del estribo, cuyo hormigonado final está previsto para la última quincena de enero.

En Santo Tomé, en tanto, el estribo ya cuenta con todos los pilotes ejecutados y se avanza en la planificación del hormigonado de las columnas.

