Operativos de control: se retuvieron 137 vehículos en infracción este fin de semana en la ciudad

Los conductores de 37 autos y 100 motos fueron detectados en infracción con posterior retención de los vehículos. Hubo 17 casos de alcoholemia positiva.

1 de diciembre 2025 · 18:51hs
La Municipalidad de Santa Fe realizó operativos de control en la ciudad y detectó un total de 137 vehículos en infracción. Fueron 17 autos los retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre de su conductor.

Según informaron desde el municipio local, el resto de los vehículos, motos y autos, fueron por faltante y/o irregularidad en documentación y medidas de seguridad.

Los controles se realizaron en la zona del microcentro y en los barrios 7 Jefes, Candioti, Liceo Norte, María Selva, Mariano Comas y en el puerto local.

Retenciones y números alarmantes

En materia de tránsito y controles, el primer semestre de 2025 arroja números muy elevados de retenciones de vehículos, infracciones y multas. En total, de enero a junio, se retuvo un total de 5.090 vehículos, una cifra que refleja la persistencia en la ciudad de conductas peligrosas e irregularidades al volante.

De ese total, se desglosa que 1.214 fueron autos y 3.876 fueron motos retenidas por distintas infracciones en diversos operativos de control, número que arroja casi 30 retenciones de vehículos por día.

De hecho, en los primeros seis meses del año se registraron 117.670 transgresiones a las leyes de tránsito en la ciudad y se labraron 111.209 actas de infracción, casi 700 por día, lo que a todas luces dispara un número preocupante en materia de tránsito en la ciudad.

Con respecto a las actas labradas, las infracciones más frecuentes fueron por estacionar en mano prohibida, estacionar en lugar prohibido y el exceso de velocidad, entre otras.

