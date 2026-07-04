Partieron hacia Venezuela los 40 bomberos santafesinos que participarán del operativo de rescate tras los terremotos

El contingente permanecerá entre siete y diez días en tierras venezolanas. Viajaron con tres perros y ocho toneladas de equipamiento especializado.

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios ya emprendió viaje hacia Venezuela para participar de una misión internacional de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron el norte de ese país.

El contingente, integrado por 40 rescatistas especializados, tres perros y ocho toneladas de equipamiento técnico , despegó este sábado por la tarde desde la Base Aérea Militar de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina.

La misión fue organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia.

Equipamiento de última generación

Antes del despegue se completó la carga del material que utilizará la brigada durante las tareas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

El director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, destacó que se trata de uno de los equipamientos más avanzados a nivel mundial y recordó que su incorporación fue posible gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial.

"Es uno de los equipos más sofisticados del mundo y pudo adquirirse por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, que destinó recursos para fortalecer la capacitación y preparación de nuestros rescatistas ante catástrofes de cualquier tipo", señaló.

LEER MÁS: Un grupo de 40 bomberos santafesinos viajará a Venezuela para colaborar tras la tragedia

Una brigada con reconocimiento internacional

La brigada USAR santafesina cuenta con certificación internacional bajo los estándares INSARAG de las Naciones Unidas, que avalan su capacidad para intervenir en emergencias de gran magnitud.

Uno de los integrantes del contingente es Andrés Pérez, bombero de Villa Gobernador Gálvez, quien expresó el orgullo que representa formar parte de la misión.

"Es un orgullo representar a la provincia de Santa Fe en una misión internacional. Fueron años de preparación y entrenamiento para llegar a este momento", afirmó.

El brigadista explicó que, una vez en Venezuela, el primer paso será montar el campamento operativo para luego comenzar las tareas de búsqueda técnica en las zonas asignadas por la coordinación local.

Entre siete y diez días de trabajo

Se estima que la misión tendrá una duración de entre siete y diez días, período durante el cual los rescatistas santafesinos colaborarán en las tareas de asistencia humanitaria junto a equipos internacionales.

La participación de la brigada vuelve a posicionar a Santa Fe entre las provincias con mayor capacidad de respuesta ante emergencias y reafirma el reconocimiento internacional alcanzado por su sistema de protección civil y rescate.