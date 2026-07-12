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TelePASE llegó a más rutas de Santa Fe: cuáles son los nuevos peajes donde ya se puede pagar sin efectivo

Desde julio de 2026, el sistema TelePASE se incorporó en cuatro rutas provinciales de Santa Fe, donde ahora convive con el cobro manual. Conocé cuáles son los corredores alcanzados, cómo adherirte y qué tener en cuenta para evitar estafas.

12 de julio 2026 · 13:12hs
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TelePASE llegó a más rutas de Santa Fe: cuáles son los nuevos peajes donde ya se puede pagar sin efectivo

La Secretaría de Transporte de la Nación anunció la ampliación del sistema TelePASE en distintos corredores viales del país. Entre las novedades se destaca la incorporación del pago electrónico de peajes en cuatro rutas provinciales de Santa Fe, donde desde julio de 2026 los conductores pueden optar por abonar mediante la oblea electrónica o continuar utilizando el sistema de cobro manual.

La medida busca ampliar la cobertura de TelePASE en la Argentina, agilizar el tránsito en las estaciones de peaje y reducir los tiempos de espera de quienes circulan diariamente por motivos laborales, comerciales o turísticos.

Qué rutas de Santa Fe ya aceptan TelePASE

Desde este mes, el sistema quedó habilitado en los siguientes corredores provinciales:

  • Corredor Vial 4: Ruta Provincial 18.
  • Corredor Vial 6: Ruta Provincial 14.
  • Corredor Vial 9: Rutas Provinciales 6 y 70.

Ruta Provincial 18

La Ruta Provincial 18 tiene una extensión de 68 kilómetros. Comienza en la ciudad de Rosario y finaliza en el Arroyo del Medio, límite natural con la provincia de Buenos Aires, conectando con Pergamino.

Ruta Provincial 14

La Ruta Provincial 14 posee 224 kilómetros de longitud. Inicia en la Ruta Nacional 33, a la altura de Pérez, y concluye en el cruce con la Ruta Nacional 7, luego de pasar por Diego de Alvear, en el límite con Buenos Aires.

Ruta Provincial 6

La Ruta Provincial 6 atraviesa el centro santafesino a lo largo de 100 kilómetros. Une Gálvez con Manucho, cruzando la Ruta Nacional 19.

Ruta Provincial 70

La Ruta Provincial 70 cuenta con 122 kilómetros pavimentados. Recorre la provincia de este a oeste, desde Recreo, sobre la Ruta Nacional 11, hasta el límite con Córdoba, cerca de Coronel Fraga.

TelePASE en Santa Fe: dónde ya funcionaba

La incorporación de estas rutas se suma al sistema implementado desde abril de 2026 en el peaje del puente Rosario-Victoria, sobre la Ruta Nacional 174.

En ese corredor ya no existen cabinas de cobro tradicionales: el pago solo puede realizarse mediante TelePASE o de forma digital con tarjeta de crédito o débito.

Qué corredores nacionales también incorporaron TelePASE

La ampliación del sistema también alcanzó otros corredores del país:

  • RUTAS SUR ATLÁNTICO S.A.: Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza-Cañuelas, Autopista Newbery, Ruta Nacional 3, Ruta Nacional 205 y Ruta Nacional 226.
  • CORREDOR VIAL 5 S.A.U.: Ruta Nacional 5.

Cómo sacar TelePASE por primera vez

La adhesión al sistema TelePASE es gratuita y puede realizarse ingresando a www.telepase.com.ar.

Una vez registrado, el usuario puede elegir entre dos modalidades:

  • Retirar el dispositivo en alguno de los más de 300 puntos habilitados. La activación demora entre 72 y 96 horas hábiles.
  • Recibir la oblea en el domicilio, completar la activación y esperar el mismo plazo para su habilitación.

Cómo adherirse a TelePASE con Mercado Pago

También es posible gestionar TelePASE desde la aplicación de Mercado Pago:

  • Abrir la aplicación y seleccionar "Ver más".
  • Ingresar en "TelePASE".
  • Cargar la patente del vehículo.
  • Si todavía no tenés el dispositivo, solicitarlo desde la app. Se recibe en aproximadamente 24 horas y puede retirarse gratuitamente en los puntos habilitados o comprarse en la tienda oficial de Mercado Libre.
  • Si ya contás con TelePASE, solo resta vincularlo a la cuenta de Mercado Pago.

El sistema permite abonar los peajes adheridos utilizando el saldo disponible en Mercado Pago, además de tarjetas de crédito y débito.

Recomendaciones para evitar estafas con TelePASE

Las autoridades recuerdan que la adhesión debe realizarse únicamente por los canales oficiales. Además, recomiendan:

  • No ingresar datos personales desde enlaces recibidos por WhatsApp, SMS o correo electrónico.
  • Verificar que los pagos se realicen únicamente desde el sitio oficial o aplicaciones autorizadas.
  • Desconfiar de supuestas multas o deudas que soliciten pagos inmediatos mediante enlaces externos.
  • Revisar periódicamente los movimientos asociados a la cuenta para detectar consumos no reconocidos.

Santa Fe telepase rutas
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