Paco Garibaldi: 2020, un año que no olvidaremos nunca

A diferencia de los que suele ocurrir con otros gobiernos que llegan al ejecutivo y sienten la necesidad de refundarlo todo, en este se tomó la decisión de que aquellas cosas que se hicieron bien, se mantengan y continúen y aquellas cosas que se hicieron mal o no se hacían, revertirlas. En contraposición, el gobierno que encabeza Omar Perotti en la provincia de Santa Fe ha puesto el énfasis en dinamitar todo lo que esté relacionado con las gestiones pasadas del Frente Progresista, sin distinción ni evaluación mediante, lo que lo ha llevado a cometer muchos errores, con una lógica de funcionamiento muy cerrada y de espaldas a la gente, y donde las decisiones importantes se tomaron inconsultamente y de manera muy centralizada. Creo que se dejaron pasar muchas oportunidades, por dedicarle mucho tiempo a las pequeñas cosas y no focalizarse en resolver los grandes problemas de Santa Fe. Así fue, por ejemplo, que la educación se convirtió en una de las materias pendientes para los santafesinos, que los niveles de violencia escalaron a índices que no teníamos hace muchos años, que los números de desempleo superaron a la media nacional o que sectores de la cultura y del deporte, sólo por citar a algunos de ellos, fueron prácticamente olvidados por el Estado y tuvieron una muy demorada y baja ayuda y acompañamiento. Mucho para mejorar de cara a lo que viene.