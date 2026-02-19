Para los dirigentes de UDA "la propuesta es insuficiente"

La Comisión Directiva de la Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe expresó que "la propuesta salarial realizada por el Gobierno será puesta a disposición de los y las docentes, pero resulta claramente insuficiente si se considera el costo de la canasta básica total".

“Esta propuesta, continuó, vuelve a dejar a los docentes por debajo de la línea de pobreza y coloca a Santa Fe en una situación inédita : pagar salarios que, en algunos casos, son incluso más bajos que los de provincias con menos recursos”.

“Hay funcionarios que perciben hasta más de 20 salarios de un docente que recién se inicia, lo que deja en evidencia la decisión política de la Casa Gris respecto de la educación en Santa Fe”, expresaron.

Para finalizar, advirtió que “que un jubilado debe cobrar inmediatamente el aumento que percibe el activo y no un mes después como propone ahora el Gobierno”

Paro de la CGT

La UDA a nivel nacional informó la adhesión de los docentes al paro convocado por la CGT.

“Integramos el Consejo Directivo de la casa madre de los trabajadores y, desde la Secretaría de Políticas Educativas a cargo de UDA, convocamos a los docentes a expresar nuestro rechazo a la reforma laboral que, entre otras cosas, declara esencial la educación para sancionar a quienes protesten por las condiciones de trabajo y defiendan la inversión en educación”.

