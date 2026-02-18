Paritarias: el gobierno de la provincia de Santa Fe presentó su propuesta salarial a los estatales

Tras una reunión que fue calificada como “extensa”, los representantes sindicales señalaron que se expusieron las principales demandas del sector y que algunos planteos particulares serán analizados en comisión técnica

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe formalizó este miércoles su propuesta salarial para los trabajadores de la administración central, en el marco de la negociación paritaria con los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) .

Tras una reunión que fue calificada como “extensa” , los representantes sindicales señalaron que se expusieron las principales demandas del sector y que algunos planteos particulares serán analizados en comisión técnica, especialmente en áreas sensibles como enfermería.

La propuesta fue detallada por Jorge Molina, titular de UPCN, quien destacó que el ofrecimiento contempla reconocimiento de atrasos salariales, incrementos mensuales, sumas garantizadas y mejoras específicas para sectores clave.

Reconocimiento del desfasaje

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el reconocimiento del desfasaje del 3% correspondiente a noviembre y diciembre, que será incorporado al salario de diciembre y tendrá impacto directo en el aguinaldo. Según los gremios, este aspecto ya quedó acordado con el Ejecutivo.

Aumentos porcentuales mensuales

La propuesta oficial también incluye una política de incrementos mensuales basada en referencias del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), con revisiones periódicas para evaluar su cumplimiento.

El esquema planteado es el siguiente:

-Enero: 2,6% (ya publicado)

-Febrero: 2,1%

-Marzo: 2,2%

-Abril: 2%

-Mayo: 2%

-Junio: 1,6%

En total, el aumento acumulado para el semestre alcanzaría el 12,5%, sujeto a revisiones según la evolución económica.

Sumas fijas garantizadas

Otro eje relevante de la propuesta es la incorporación de sumas mínimas garantizadas para todos los trabajadores:

-Enero: $75.000

-Desde febrero hasta junio: $170.000

Estos montos se suman al salario y buscan reforzar los ingresos de los sectores con haberes más bajos.

Mejoras para salud y asistentes escolares

El ofrecimiento también contempla correcciones específicas para dos sectores considerados estratégicos y numerosos dentro del empleo público. En el caso del personal asistencial hospitalario y trabajadores de salud y desarrollo social, el suplemento que perciben se incrementará en un 50%.

Para el sector de portería y asistentes escolares, en tanto, el aumento será del 100%: el adicional pasará de $75.000 a $150.000, monto que se sumará a las sumas garantizadas.

Un acuerdo con revisión semestral

Desde los gremios explicaron que la propuesta tiene, en principio, un formato semestral, hasta junio, aunque se acordó realizar evaluaciones periódicas para analizar su impacto y definir posibles correcciones.

“Esto se va a ir revisando permanentemente para que no quede desactualizado”, señalaron desde UPCN, al tiempo que remarcaron que los porcentajes tienen como referencia información objetiva vinculada a las expectativas del mercado.

ATE y UPCN evaluarán ahora el contenido del ofrecimiento con sus bases y órganos internos. Si bien valoraron el reconocimiento del atraso y las mejoras para los salarios más bajos, indicaron que seguirán analizando si la propuesta permite una recuperación real del poder adquisitivo.