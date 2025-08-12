Copa Airlines también descarta operar en Sauce Viejo durante el cierre del Aeropuerto de Rosario: qué opciones tendrán los pasajeros

La aerolínea panameña confirmó que cancelará todos sus vuelos internacionales desde Rosario entre septiembre y diciembre, pero rechazó el ofrecimiento del gobierno provincial de trasladar temporalmente la operación al aeropuerto de Sauce Viejo.

Copa Airlines también descarta operar en Sauce Viejo durante el cierre del Aeropuerto de Rosario: opciones para los pasajeros

El cierre de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre por obras de remodelación había abierto la expectativa de que algunos vuelos internacionales se trasladaran de manera temporal al aeropuerto de Sauce Viejo .

Sin embargo, esa posibilidad volvió a frustrarse: Copa Airlines , al igual que lo hizo previamente Latam , rechazó el ofrecimiento del gobierno de Santa Fe de operar en la terminal santafesina durante ese período.

Según publica La Capital, la compañía informó que cancelará todos los vuelos programados entre Rosario y Panamá durante las fechas de cierre y ofreció a sus pasajeros la posibilidad de cambiar la fecha, el origen o el destino dentro de Argentina —sin penalidades ni diferencia de tarifa para viajes antes del 10 de diciembre— o bien reprogramar para después de la reapertura, abonando la diferencia correspondiente. También habilitó la opción de reembolso según las regulaciones vigentes.

Confirman el cierre del Aeropuerto de Rosario por 90 días: expectativa en Sauce Viejo por recibir vuelos internacionales

El vuelo Rosario–Panamá de Copa Airlines conectaba la región los siete días de la semana con Centroamérica, funcionando además como escala para llegar a otros destinos internacionales.

La negativa a operar en Sauce Viejo significa que, durante más de tres meses, la terminal santafesina no recibirá vuelos internacionales de estas compañías.

Las obras en el aeropuerto de Rosario, financiadas por la provincia, incluyen una remodelación integral de la pista y la instalación de un nuevo sistema de balizamiento que elevará su categoría operativa, permitiendo recibir aviones de mayor porte y operar en condiciones de baja visibilidad. La reapertura está prevista para el 18 de diciembre, aunque el plazo autorizado se extiende hasta el 29.

Cancelar el pasaje en Copa Airlines

La compañía también explicó que se puede solicitar el reembolso del ticket emitido siembre y cuando en “boletos no utilizados y parcialmente utilizados tendrán derecho a un reembolso si el vuelo original fue cancelado o los boletos pueden ser reembolsados según las regulaciones aplicables en el país”. En el caso de “los boletos parcialmente usados no aplican para un reembolso a la forma de pago original”.

Por otra parte, si el vuelo en Argentina incluye tramos desde o hacia Estados Unidos y el vuelo fue afectado por una cancelación o cambio de itinerario programado, que cause un adelanto o demora de 6 horas o más, “el pasajero tiene derecho según la regulación del Departamento de Transporte (DOT) a un reembolso independientemente de si tiene una tarifa reembolsable o no”, detalló la empresa.

Por su parte, el pasajero puede cancelar la fecha de su viaje, pero usar el valor del boleto para una fecha de viaje futura fuera de los lineamientos de waiver aplicarán los cargos correspondientes a dicho cambio.