Uno Santa Fe | Santa Fe | incendio

Incendio en una casa de barrio Guadalupe: la sorpresa que se llevaron los bomberos al entrar

El fuego se desató en una vivienda de planta alta sobre calle Patricio Cullen al 7800. El propietario, de 40 años, fue internado con custodia policial e imputado

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de agosto 2025 · 12:01hs
Incendio en una casa de barrio Guadalupe: la sorpresa que se llevaron los bomberos al entrar

gentileza

Un incendio registrado en la noche del lunes en una vivienda de planta alta, ubicada sobre calle Patricio Cullen al 7800 en el barrio Guadalupe residencial, derivó en un procedimiento policial por drogas y en la detención de un hombre de 40 años.

El siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando vecinos alertaron al 911 sobre un foco ígneo en el lugar. Oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos acudieron para constatar el hecho y solicitaron la intervención de dotaciones de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para sofocar las llamas.

Marihuana y elementos de cultivo

Durante las tareas de extinción, los bomberos detectaron elementos compatibles con el cultivo y fraccionamiento de estupefacientes, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de Flagrancia. Técnicos químicos de la División Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes correspondientes, constatando que se trataba de cannabis sativa.

En total, los agentes secuestraron 16 gramos de marihuana y una lámpara utilizada para cultivo indoor, todo en presencia de testigos.

Internado y con custodia

El propietario de la vivienda fue asistido por un médico debido a problemas respiratorios ocasionados por el humo. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia del SIES 107 hasta el hospital Iturraspe, donde recibió atención y quedó internado con custodia policial, por orden del fiscal interviniente.

La Fiscalía dispuso que el hombre sea privado de su libertad e imputado como presunto infractor de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. También ordenó el secuestro del material estupefaciente y de los elementos vinculados a la causa.

• LEER MÁS: La Municipalidad de Rincón repudió la gresca en los festejos por el Día de las Infancias y anunció sanciones

incendio barrio Guadalupe Bomberos
Noticias relacionadas
ventas minoristas en santa fe: comerciantes apelan a promociones y descuentos ante un consumo que no arranca

Ventas minoristas en Santa Fe: comerciantes apelan a promociones y descuentos ante un consumo que no arranca

Dos años y medio después de su detención, los protagonistas de la boda narco de Ibarlucea, fueron extraditados

Así llegaba a Rosario el matrimonio extraditado desde Asunción protagonistas de la boda narco de Ibarlucea

para sergio romero de uda, la educacion no es prioridad en santa fe

Para Sergio Romero de UDA, "la educación no es prioridad en Santa Fe"

YPF: se trata de la octava variación en lo que va del mes de agosto en la ciudad de Santa Fe con la nueva política de microprecios 

YPF aplicó su octava variación de precios en 12 días con el nuevo sistema de microprecios en la ciudad

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"