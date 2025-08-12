Incendio en una casa de barrio Guadalupe: la sorpresa que se llevaron los bomberos al entrar

El fuego se desató en una vivienda de planta alta sobre calle Patricio Cullen al 7800. El propietario, de 40 años, fue internado con custodia policial e imputado

Un incendio registrado en la noche del lunes en una vivienda de planta alta, ubicada sobre calle Patricio Cullen al 7800 en el barrio Guadalupe residencial , derivó en un procedimiento policial por drogas y en la detención de un hombre de 40 años .

El siniestro ocurrió cerca de las 22 , cuando vecinos alertaron al 911 sobre un foco ígneo en el lugar. Oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos acudieron para constatar el hecho y solicitaron la intervención de dotaciones de Bomberos Zapadores , quienes trabajaron para sofocar las llamas.

Marihuana y elementos de cultivo

Durante las tareas de extinción, los bomberos detectaron elementos compatibles con el cultivo y fraccionamiento de estupefacientes, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de Flagrancia. Técnicos químicos de la División Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes correspondientes, constatando que se trataba de cannabis sativa.

En total, los agentes secuestraron 16 gramos de marihuana y una lámpara utilizada para cultivo indoor, todo en presencia de testigos.

Internado y con custodia

El propietario de la vivienda fue asistido por un médico debido a problemas respiratorios ocasionados por el humo. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia del SIES 107 hasta el hospital Iturraspe, donde recibió atención y quedó internado con custodia policial, por orden del fiscal interviniente.

La Fiscalía dispuso que el hombre sea privado de su libertad e imputado como presunto infractor de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. También ordenó el secuestro del material estupefaciente y de los elementos vinculados a la causa.

