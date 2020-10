Pescadores ruegan volver a la actividad y hablan de un "ensañamiento"

El presidente de la federación denunció lo que a su entender se presenta como un "ensañamiento" hacia la actividad: "Nos parece que están ensañados con la pesca deportiva y la náutica".

"Están todas las actividades prácticamente permitidas, tanto deportivas como comerciales, habilitadas. No entendemos por que la pesca y las actividades náuticas no. Porque si hay algo sano y que no tiene peligro de contagio, tiene un mínimo peligro, son las actividades al aire libre", subrayó.

Puso énfasis en la pesca desde la costa, "donde hay una distancia de 20 metros; sinceramente no se entiende". Destacó que "han tenido reuniones con funcionarios del gobierno provincial, una de ellas con el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman"

En declaraciones a la emisora LT10, Gálvez comento que el funcionario provincial había "manifestado que a partir de hoy (por este lunes) la pesca deportiva y la náutica iba a estar habilitada. Y hoy nos encontramos con la noticia de que no".

El referente de la actividad comentó que uno de los motivos que aduce la provincia para mantener la restricción es para disminuir la circulación de personas. "Están equivocados" afirmó Gálvez, y explicó: "El que quiere se va a Sauce Viejo, a Monte Vera, a Rincón, se va a Arroyo Leyes; o sea, la circulación es mayor. Porque al que le gusta la actividad o tiene ganas de salir y tiene la posibilidad, lo hace. Si estaríamos habilitados en Santa Fe nos quedaríamos en la ciudad y no habría ningún tipo de movilización de gente".