Pese a las restricciones comercios de La Peatonal abrieron sus puertas: quieren reunirse con el municipio

Desde las 0 de este sábado 12 de septiembre en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé rigen nuevas restricciones debido a la situación por la pandemia de Covid-19, por el lapso de 14 días. Entre ellas está la que determina que las actividades comerciales de shoppings, peatonales y galerías de ambas ciudades no puedan abrir sus puertas. Pero por otro lado también se habilitó a negocios de cercanía de rubros esenciales y no esenciales, cuya superficie sea menor a 100 metros y cuya venta de mercaderías elaboradas de rubros esenciales y no esenciales se puede hacer a través de plataformas de comercio electrónico, que no impliquen contacto entre las personas.

comercios abiertos peatonal 2.jpg Comerciantes de La Peatonal abrieron sus puertas. José Busiemi/ UNO Santa Fe

comerciantes peatonal 1.jpg Comerciantes de La Peatonal abrieron sus puertas. José Busiemi/ UNO Santa Fe

Las especificaciones sobre el alcance de las mismas estarán en potestad de los intendentes de cada una de las ciudades para establecer a quiénes y cómo alcanza, algo que según informó el propio Emilio Jatón en conferencia, se comenzará a elaborar desde la semana próxima con cada sector. Dado esto, algunos comercios ubicados en La Peatonal santafesina este sábado decidieron abrir sus puertas. Desde la Asociación de amigos de Calle San Martín manifestaron a UNO Santa Fe que "no estaba del todo claro lo que se dio a conocer en la noche del viernes sobre el cierre de comercios". Además admitieron que si bien están de acuerdo con la toma de medidas para cuidar y bajar la curva de contagio, manifestaron que debido a los altos alquileres y las bajas ventas, si no abren, cerrarán para no volver abrir.

Personal policial alertado por un llamado al 911 se hizo presente para recordarle que por las nuevas normas vigentes no podían abrir sus puertas. Algunos comercios acataron la orden y otros no.

comercios abiertos peatonal 3.jpg Comerciantes de La Peatonal abrieron sus puertas. José Busiemi/ UNO Santa Fe

comercios abiertos peatonal 1.jpg Comerciantes de La Peatonal abrieron sus puertas. José Busiemi/ UNO Santa Fe

Por otro lado dijeron que "los comercios cumplen con las medidas de prevención que se pidieron" y que no creen que sea el lugar en donde la gente pueda contagiarse. Es por ello que solicitan que se tengan en cuenta todas estas determinaciones para que durante la semana se puedan rever algunas medidas, porque el sector está muy golpeado.