Piden rever la situación de empleados municipales

La Agrupación “Nuevos Tiempos” se opone "firmemente a los despidos que está realizando el municipio de la ciudad de Santa Fe. Le pedimos al gobierno municipal que revea la situación de los trabajadores, no podemos seguir agregándole más nafta al fuego. Me parece que es un momento para que el oficialismo se anime a escuchar otras opiniones en materia administrativa para buscarle una solución concreta que no dañe al Estado municipal ni a los trabajadores. Desde nuestro lugar estamos a disposición para proponer ideas en materia económica con especialistas, creo que lo que debe hacer la política es reconciliar los valores y principios básicos de la vida para poder sobrellevar a cabo propuestas superadoras para nuestra comunidad. Desde ya creemos que el ajuste no es la salida, porque son 1.500 practicantes a los que le quitaron el sueño del trabajo digno y a 200 contratados que le quitaron la posibilidad de pasar a planta permanente, en especial aquellos que están hace más de dos años pidiendo por favor el pase a planta".