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En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital

En el marco del proceso de digitalización y modernización del Estado que impulsa el Gobierno de Santa Fe a través del programa Territorio 5.0, los interesados en inscribirse en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos realizarán el trámite de manera digital a través de la plataforma Timbó.

3 de mayo 2026 · 09:17hs
En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital.

En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga), mantiene abierta la convocatoria para la adopción de 142 niños, niñas y adolescentes, entre los cuales hay 3 grupos de hermanos, de 5, 6 y 7 años.

Además, con el objetivo de simplificar el trámite a los interesados y que se pueda realizar todos los meses -antes se podían inscribir en el Registro 4 veces al año-, se instrumentará desde este mes la inscripción 100 % digital, a través del portal de gestiones ciudadanas del sistema Timbó, en el marco del programa Territorio 5.0, la política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro que busca la digitalización y modernización del Estado santafesino.

LEER MÁS: Adopción: Santa Fe revierte una tendencia y aumenta la vinculación con niños de más de 8 años

Inscripciones

A partir de esta nueva modalidad, las inscripciones se habilitarán mensualmente, entre los días 1 y 10 de cada mes. Durante ese período, los aspirantes deberán completar el Formulario Único de Solicitud de Registración y adjuntar la documentación requerida a través del portal oficial de la provincia, en la sección “Atención Virtual / Trámites / Inscripción Ruaga”.

Luego de la inscripción, el Ruaga debe revisar la documentación; procede a la asignación de legajo; se realizan las entrevistas técnicas obligatorias; y se elabora un informe técnico, que determina la viabilidad o no del proyecto adoptivo. A continuación, se redacta el acto administrativo, se comunica el resultado y, por último, se da ingreso en la base de datos del Registro.

Cabe señalar, que los cambios en la metodología se enmarcan en una política pública que busca optimizar la gestión administrativa y fortalecer el sistema de adopción, facilitando el acceso de niñas, niños y adolescentes a una familia.

Territorio 5.0: Plataforma Timbó

La implementación de esta plataforma forma parte de una política integral de transformación digital del Estado, orientada a eliminar el uso del papel, simplificar procesos y acercar los servicios públicos a la ciudadanía, garantizando mayor agilidad, transparencia y accesibilidad para todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto adoptivo.

Con esta medida, el Gobierno de Santa Fe sigue avanzando en la construcción de un Estado que simplifica, acerca y resuelve, poniendo la tecnología al servicio de las personas y transformando procesos, que antes eran burocráticos, en respuestas ágiles y accesibles.

Para más información, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web oficial del gobierno provincial santafe.gov.ar/ruaga.

Ruaga

El Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, ley Provincial 13.093, tiene por finalidad garantizar el tratamiento homogéneo e igualitario en todo el territorio provincial de las gestiones requeridas para quienes pretendan adoptar niñas, niños y adolescentes.

Es de alcance provincial, y conforma un servicio accesible que conserva criterios únicos para la inscripción conforme a la normativa vigente y para las evaluaciones de las condiciones de los aspirantes, tanto a nivel jurídico como psicológico y socioambiental.

El principio constitucional que enmarca las labores de este Registro Único es el interés superior del niño, que implica garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, y el desarrollo holístico del niño.

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