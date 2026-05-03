Tras el brutal ataque de un pitbull en la Costanera, buscan al dueño del perro que se fugó: "Pudo haber matado a un niño"

El violento episodio ocurrió durante la tarde del feriado del 1° de mayo a la altura de la Alfombra Mágica, en una zona repleta de gente. "Orión", la mascota atacada, lucha por su vida tras ser destrozado por un pitbull. Su dueña denunció que el propietario del animal agresor ni siquiera bajó de su auto para auxiliarla.

Ataque en la Costanera: un perro lucha por su vida tras ser destrozado por un pitbull.

Lo que debía ser un paseo habitual de feriado por la Costanera santafesina se transformó en una pesadilla para Cecilia y su perro, Orión. Entre las 18 y las 19 del pasado miércoles, un can de gran porte — presuntamente de raza pitbull — que se encontraba suelto y sin supervisión, se abalanzó sobre la mascota de la joven, provocándole heridas que lo dejaron al borde de la muerte .

El ataque fue de una violencia extrema. Según relató la dueña, fueron necesarios varios minutos de tensión y la intervención de un joven que pasaba por el lugar para lograr que el agresor soltara a Orión. El panorama era desolador: el perro atacado presentaba evisceración (intestinos expuestos) y debió ser trasladado de urgencia a una clínica veterinaria.

Allí, tras una cirugía de dos horas, los profesionales debieron extirparle un metro de intestino debido a las múltiples perforaciones. Actualmente, el animal atraviesa las 72 horas críticas de postoperatorio.

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Indignación por la desidia del dueño del animal

Más allá de la gravedad de las heridas, Cecilia destacó la actitud indolente del dueño del perro agresor. Según su testimonio, el hombre permaneció dentro de su vehículo mientras ocurría el ataque y no realizó ningún gesto para asistir a la víctima o hacerse cargo de la situación.

Además, testigos indicaron que el mismo animal ya habría protagonizado otro ataque momentos antes en la misma zona. "Pudo haber sido una tragedia de dimensiones desproporcionadas si este perro atacaba a un niño u otra persona, ya que el lugar estaba lleno de gente", subrayó Cecilia.

Cecilia, quien también resultó herida con una mordedura accidental durante el forcejeo, ya radicó la denuncia policial.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la tenencia responsable de animales de gran porte y el cumplimiento de las ordenanzas municipales que obligan al uso de correa y bozal en espacios públicos de alta concurrencia.

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