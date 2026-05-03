Uno Santa Fe | Santa Fe | pitbull

Tras el brutal ataque de un pitbull en la Costanera, buscan al dueño del perro que se fugó: "Pudo haber matado a un niño"

El violento episodio ocurrió durante la tarde del feriado del 1° de mayo a la altura de la Alfombra Mágica, en una zona repleta de gente. "Orión", la mascota atacada, lucha por su vida tras ser destrozado por un pitbull. Su dueña denunció que el propietario del animal agresor ni siquiera bajó de su auto para auxiliarla.

Matías De Philippis

Por Matías De Philippis

3 de mayo 2026 · 08:52hs
Ataque en la Costanera: un perro lucha por su vida tras ser destrozado por un pitbull.

Ataque en la Costanera: un perro lucha por su vida tras ser destrozado por un pitbull.

Lo que debía ser un paseo habitual de feriado por la Costanera santafesina se transformó en una pesadilla para Cecilia y su perro, Orión. Entre las 18 y las 19 del pasado miércoles, un can de gran porte —presuntamente de raza pitbull — que se encontraba suelto y sin supervisión, se abalanzó sobre la mascota de la joven, provocándole heridas que lo dejaron al borde de la muerte.

El ataque fue de una violencia extrema. Según relató la dueña, fueron necesarios varios minutos de tensión y la intervención de un joven que pasaba por el lugar para lograr que el agresor soltara a Orión. El panorama era desolador: el perro atacado presentaba evisceración (intestinos expuestos) y debió ser trasladado de urgencia a una clínica veterinaria.

Allí, tras una cirugía de dos horas, los profesionales debieron extirparle un metro de intestino debido a las múltiples perforaciones. Actualmente, el animal atraviesa las 72 horas críticas de postoperatorio.

LEER MÁS: Un paseo en la Costanera terminó con un feroz ataque de un perro potencialmente peligroso a otro

Indignación por la desidia del dueño del animal

Más allá de la gravedad de las heridas, Cecilia destacó la actitud indolente del dueño del perro agresor. Según su testimonio, el hombre permaneció dentro de su vehículo mientras ocurría el ataque y no realizó ningún gesto para asistir a la víctima o hacerse cargo de la situación.

Además, testigos indicaron que el mismo animal ya habría protagonizado otro ataque momentos antes en la misma zona. "Pudo haber sido una tragedia de dimensiones desproporcionadas si este perro atacaba a un niño u otra persona, ya que el lugar estaba lleno de gente", subrayó Cecilia.

Cecilia, quien también resultó herida con una mordedura accidental durante el forcejeo, ya radicó la denuncia policial.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la tenencia responsable de animales de gran porte y el cumplimiento de las ordenanzas municipales que obligan al uso de correa y bozal en espacios públicos de alta concurrencia.

LEER MÁS: Un niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo

pitbull Costanera perro dueño ataques
Noticias relacionadas
En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital.

En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital

Ciberseguridad. Para Andino, el campo en el que se está desarrollando profesionalmente recién empieza.

Un santafesino fue reconocido por la NASA por detectar una falla en sus sistemas de seguridad

Esteban Motta. Senador del departamento San Martín

El senador Motta presentó un amparo en la Justicia federal por la falta de obras en la ruta nacional 34

una nina de 5 anos fue dada de alta tras un cuadro critico de tetanos en santa fe

Una niña de 5 años fue dada de alta tras un cuadro crítico de tétanos en Santa Fe

Lo último

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

Último Momento
Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

Alerta en Sauce Viejo: los despidos en el SMN ya afectan la seguridad de los vuelos

Alerta en Sauce Viejo: los despidos en el SMN ya afectan la seguridad de los vuelos

Santa Fe posee 2.700 kilómetros de rutas nacionales, 53% en mal estado: ya hubo 34 muertos en 2026

Santa Fe posee 2.700 kilómetros de rutas nacionales, 53% en mal estado: ya hubo 34 muertos en 2026

Ovación
CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

La esperanza de Mauro Pittón en Unión: Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación

La esperanza de Mauro Pittón en Unión: "Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación"

Tarragona no resigna en Unión: Hay que esperar con fe y ojalá se den los resultados

Tarragona no resigna en Unión: "Hay que esperar con fe y ojalá se den los resultados"

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo