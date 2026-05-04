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¿Adiós a las fotomultas en calle Marcial Candioti?: el Concejo votó a favor de retirar el radar

El proyecto, impulsado por la concejala Ana Cantiani (La Libertad Avanza), propone el retiro del dispositivo y su reemplazo por reductores físicos de velocidad. "Queremos calles seguras, no mecanismos recaudatorios", afirmó la edil.

4 de mayo 2026 · 18:40hs
Adiós a las fotomultas en calle Marcial Candioti: el Concejo votó a favor de retirar el radar

Adiós a las fotomultas en calle Marcial Candioti: el Concejo votó a favor de retirar el radar

En una sesión que promete cambiar la fisonomía de uno de los puntos viales más discutidos de la ciudad, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este lunes el proyecto para eliminar de forma definitiva el radar con fotomultas ubicado en Marcial Candioti.

La iniciativa, presentada por la concejal Ana Cantiani del bloque La Libertad Avanza, plantea un cambio de paradigma: reemplazar la fotomulta por medidas físicas que obliguen a la reducción efectiva de la velocidad.

Para Cantiani, el dispositivo no cumplió con su objetivo primordial. “Fracasó como herramienta preventiva”, sentenció la concejal, quien argumentó que si el volumen de infracciones se mantiene alto a lo largo del tiempo, el sistema deja de ser una medida de seguridad para transformarse en un mecanismo con fines recaudatorios.

LEER MÁS: Una abogada logró que le anulen 13 fotomultas del radar de Marcial Candioti y abre la puerta a nuevos reclamos

Seguridad física vs. cámaras

El corazón del proyecto aprobado radica en la instalación de elementos de ingeniería vial —como reductores de velocidad— que fuercen al conductor a disminuir la marcha antes de llegar a la intersección conflictiva.

“Es mucho más efectivo un reductor físico que obligue a frenar que una cámara tomando una foto. Queremos calles seguras, no conductores distraídos esquivando multas”, explicó la referente de La Libertad Avanza.

La pelota en el campo del Ejecutivo

Con la aprobación en el recinto, el debate legislativo llega a su fin, pero la implementación queda ahora supeditada a la decisión del Ejecutivo Municipal. La concejal fue clara al respecto de los próximos pasos: “Desde el Concejo, nuestra labor está terminada; ahora habrá que ver si el intendente hace su parte”.

La medida fue celebrada por diversos sectores de vecinos que cuestionaban la ubicación y el funcionamiento del radar, mientras que desde el espacio libertario ratificaron su postura de no avalar "cargas ni negocios a costa de los bolsillos de los santafesinos".

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