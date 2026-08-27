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Por la nueva ciclovía en Santa Fe, cambiarán el estacionamiento y la circulación en la zona sur

La construcción de 1,5 kilómetros de infraestructura ciclista implicará modificaciones en sectores de Presidente Illia, San Martín y 1º de Mayo para garantizar la continuidad del nuevo corredor

27 de agosto 2026 · 07:34hs
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Santa Fe ampliará su red de ciclovías con un nuevo corredor de 1

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Santa Fe ampliará su red de ciclovías con un nuevo corredor de 1,5 kilómetros junto al Parque Sur

La construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé sumará infraestructura destinada a la movilidad ciclista y permitirá fortalecer la conexión entre ambas ciudades, favoreciendo alternativas de transporte más seguras y sustentables.

En este marco, la Municipalidad de Santa Fe avanza en la incorporación de aproximadamente 1,5 kilómetros de nueva infraestructura ciclista en la zona sur de la ciudad. El recorrido se desarrollará por la avenida Presidente Arturo Illia, desde calle 3 de Febrero hasta 1º de Mayo, y continuará por esta última arteria hasta el bulevar Raúl Tacca.

El nuevo tramo bordeará el sector del Parque Sur y permitirá articular la red ciclista existente con otras intervenciones estratégicas que se encuentran en ejecución o próximas a finalizar, entre ellas la conexión vinculada al futuro puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé.

Reorganización vehicular en la zona sur

La incorporación de la nueva ciclovía requerirá una reorganización del estacionamiento vehicular en distintos sectores del área de intervención. El objetivo es liberar el espacio necesario para la infraestructura destinada a los ciclistas y, al mismo tiempo, redistribuir las plazas disponibles para compatibilizar las necesidades de circulación, estacionamiento y movilidad sustentable. En ese sentido, el Ejecutivo municipal solicitó al Concejo Municipal autorizar una serie de modificaciones.

Entre ellas, se propone habilitar el estacionamiento vehicular en paralelo al cordón sobre la calzada norte de la avenida Presidente Illia, entre las calles Uruguay y San Jerónimo, y establecer restricciones en otros sectores para permitir el desarrollo de la nueva infraestructura.

También se plantea habilitar el estacionamiento en calle San Martín, entre Uruguay y Entre Ríos, a 45 grados sobre la mano derecha y en forma paralela al cordón sobre la mano izquierda.

Además, se propone prohibir el estacionamiento sobre la mano derecha de calle 1º de Mayo, entre Loyola y el bulevar Raúl Tacca, con el objetivo de garantizar la continuidad de la ciclovía por ese sector.

Señalización y financiamiento de la nueva ciclovía

El proyecto contempla además la colocación de la correspondiente señalización vertical y establece que las modificaciones entrarán en vigencia a los 20 días corridos de la publicación de la ordenanza.

Durante ese plazo, la Municipalidad de Santa Fe deberá ejecutar las tareas de señalización y adoptar las medidas necesarias para implementar los cambios en la circulación y el estacionamiento.

Los recursos destinados a la ejecución de la nueva ciclovía provienen del Fondo de Movilidad, creado mediante la Ordenanza Nº 12.991. De esta manera, la intervención se encuadra dentro de las herramientas de financiamiento previstas para el desarrollo y fortalecimiento de las políticas de movilidad urbana.

La obra forma parte de una estrategia orientada a completar y consolidar la red de infraestructura ciclista de la ciudad y mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano, dentro de las políticas de movilidad impulsadas por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

• LEER MÁS: Nuevo Puente Carretero: comenzaron los pilotes sobre el río Salado y ratifican la fecha de finalización

ciclovía estacionamiento cambios barrio Sur
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