Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

El gobernador santafesino mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación y Pablo Cococcioni. Evaluaron los resultados del trabajo conjunto y comenzaron a definir el operativo entre las fuerzas provinciales y federales para los próximos meses.

El gobernador Pullaro y la ministra Monteoliva planificaron el operativo de seguridad para los Juegos Suramericanos y el período diciembre-marzo 2027.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se reunió este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , para evaluar los resultados del trabajo conjunto durante 2026 y avanzar en la definición de nuevos objetivos y desafíos en materia de seguridad para la provincia.

Del encuentro también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , además de los jefes de las cinco fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal .

La reunión tuvo como uno de sus ejes la planificación de los próximos meses y la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales, con especial atención a dos momentos: los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en septiembre, y el período comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, considerado clave por el Gobierno santafesino para anticiparse a posibles escenarios de violencia.

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Pullaro destacó la anticipación y la planificación

Luego del encuentro, el gobernador remarcó que la anticipación constituye uno de los principales métodos de trabajo de su gestión en materia de seguridad.

“Como ya se demostró en el último diciembre y enero, para nosotros sostener como método de trabajo la anticipación y planificación es clave para conseguir buenos resultados en materia de seguridad”, sostuvo.

Pullaro explicó que durante la reunión se realizó una evaluación del trabajo desarrollado junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco del Plan Bandera.

“Se realizó una evaluación del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación”, señaló el mandatario, y agregó que también se avanzó en el abordaje de “nuevos objetivos y desafíos para la provincia de Santa Fe”.

Seguridad reforzada para los Juegos Suramericanos

Uno de los principales objetivos definidos durante el encuentro está vinculado con la preparación de Santa Fe para los Juegos Suramericanos 2026.

La competencia tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela y movilizará a miles de deportistas, delegaciones y espectadores.

Pullaro señaló que el objetivo será fortalecer la seguridad pública y mejorar la preparación de las fuerzas que intervendrán durante el evento.

En ese sentido, planteó la necesidad de trabajar en formación, inteligencia y coordinación operativa de las distintas fuerzas.

“Uno de los objetivos es trabajar, de cara a los Juegos Suramericanos, en el fortalecimiento de la seguridad pública, en la formación y el trabajo de inteligencia de cada una de las fuerzas, para poder estar a la altura del evento”, explicó.

La coordinación incluirá tanto a la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario como a las fuerzas federales que participarán del dispositivo.

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La planificación de seguridad para 2027

Además de la preparación para los Juegos, Nación y Provincia comenzaron a trabajar sobre la estrategia de seguridad para 2027.

Pullaro anticipó que el período prioritario será entre diciembre y marzo, meses en los que el Gobierno busca llegar con un esquema coordinado entre las fuerzas provinciales y federales.

“Posteriormente, comenzar a planificar el año 2027, principalmente, desde diciembre a marzo, con las Fuerzas Federales, nuestra Policía y el Servicio Penitenciario”, indicó.

El objetivo será replicar la metodología utilizada durante los períodos considerados más sensibles y sostener la coordinación operativa para prevenir hechos de violencia.

Plan Bandera y patrullaje en capas

Pullaro también ratificó la continuidad del Plan de Seguridad provincial, el Plan Bandera y el denominado patrullaje en capas, un esquema diseñado para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en los grandes centros urbanos.

“Para seguir enfrentando la violencia en los grandes centros urbanos y profundizar las investigaciones, seguiremos avanzando con el Plan de Seguridad, que diseñamos y llevamos adelante, así como con el Plan Bandera y el proyecto de patrullaje en capas que diseñamos para las ciudades”, afirmó.

La estrategia combina la presencia preventiva en territorio con el fortalecimiento de las investigaciones criminales y la coordinación entre las distintas fuerzas.

Cococcioni destacó la baja de los principales indicadores

Por su parte, Cococcioni calificó el encuentro como “una muy buena reunión” y destacó que la articulación entre Nación y Provincia es permanente.

“El trabajo en conjunto es permanente. Hicimos un balance de lo realizado y de la situación de seguridad en la provincia, fundamentalmente de la baja de los principales indicadores de violencia”, señaló.

El ministro sostuvo además que Santa Fe atraviesa 2026 con una evolución favorable en materia de homicidios.

“Estamos transitando el año con la menor cantidad de homicidios, y es importante consolidar esta tendencia, no relajarnos, porque vienen eventos como los Juegos Suramericanos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la prioridad será sostener los resultados y llegar a septiembre con un operativo de seguridad preparado para las características de la competencia internacional.

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Preparación de las fuerzas federales y provinciales

La presencia de los máximos responsables de las cinco fuerzas federales durante la reunión permitió avanzar en una coordinación integral del dispositivo.

El esquema incluirá a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, en articulación con la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario provincial.

La idea es definir anticipadamente las responsabilidades de cada fuerza, reforzar la inteligencia criminal y establecer mecanismos de respuesta coordinada ante distintos escenarios.

Cococcioni insistió en que esa planificación será importante para evitar retrocesos en los indicadores alcanzados.

“Queremos estar preparados, coordinando todo lo que haga falta”, sostuvo.

Y agregó: “El trabajo conjunto entre Nación y Provincia, de a poco, nos va a permitir seguir devolviéndole la seguridad a los santafesinos”.

Un esquema que apunta a sostener los resultados

El encuentro entre Pullaro, Monteoliva y Cococcioni se produjo en un momento en el que el Gobierno santafesino busca consolidar la baja de los principales indicadores de violencia y, al mismo tiempo, anticiparse a nuevos desafíos.

La mirada oficial estará puesta primero en los Juegos Suramericanos, donde Santa Fe deberá garantizar la seguridad de delegaciones, deportistas y público, y posteriormente en el período diciembre-marzo, considerado estratégico para la planificación de 2027.

De esta manera, Nación y Provincia ratificaron la continuidad del trabajo conjunto y avanzaron en una estrategia basada en anticipación, inteligencia, planificación y coordinación entre las fuerzas, con el objetivo de sostener la tendencia favorable en materia de seguridad y profundizar la respuesta frente al delito en los grandes centros urbanos.