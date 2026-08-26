Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

El gobernador santafesino mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación y Pablo Cococcioni. Evaluaron los resultados del trabajo conjunto y comenzaron a definir el operativo entre las fuerzas provinciales y federales para los próximos meses.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

26 de agosto 2026 · 20:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El gobernador Pullaro y la ministra Monteoliva planificaron el operativo de seguridad para los Juegos Suramericanos y el período diciembre-marzo 2027.

El gobernador Pullaro y la ministra Monteoliva planificaron el operativo de seguridad para los Juegos Suramericanos y el período diciembre-marzo 2027.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para evaluar los resultados del trabajo conjunto durante 2026 y avanzar en la definición de nuevos objetivos y desafíos en materia de seguridad para la provincia.

Del encuentro también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, además de los jefes de las cinco fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

La reunión tuvo como uno de sus ejes la planificación de los próximos meses y la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales, con especial atención a dos momentos: los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en septiembre, y el período comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, considerado clave por el Gobierno santafesino para anticiparse a posibles escenarios de violencia.

LEER MÁS: Diego Santilli recibirá a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio en Casa Rosada

Pullaro destacó la anticipación y la planificación

Luego del encuentro, el gobernador remarcó que la anticipación constituye uno de los principales métodos de trabajo de su gestión en materia de seguridad.

Como ya se demostró en el último diciembre y enero, para nosotros sostener como método de trabajo la anticipación y planificación es clave para conseguir buenos resultados en materia de seguridad”, sostuvo.

Pullaro explicó que durante la reunión se realizó una evaluación del trabajo desarrollado junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco del Plan Bandera.

Se realizó una evaluación del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación”, señaló el mandatario, y agregó que también se avanzó en el abordaje de “nuevos objetivos y desafíos para la provincia de Santa Fe”.

Seguridad reforzada para los Juegos Suramericanos

Uno de los principales objetivos definidos durante el encuentro está vinculado con la preparación de Santa Fe para los Juegos Suramericanos 2026.

La competencia tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela y movilizará a miles de deportistas, delegaciones y espectadores.

Pullaro señaló que el objetivo será fortalecer la seguridad pública y mejorar la preparación de las fuerzas que intervendrán durante el evento.

En ese sentido, planteó la necesidad de trabajar en formación, inteligencia y coordinación operativa de las distintas fuerzas.

Uno de los objetivos es trabajar, de cara a los Juegos Suramericanos, en el fortalecimiento de la seguridad pública, en la formación y el trabajo de inteligencia de cada una de las fuerzas, para poder estar a la altura del evento”, explicó.

La coordinación incluirá tanto a la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario como a las fuerzas federales que participarán del dispositivo.

LEER MÁS: La nueva cárcel de Recreo será inaugurada el 3 de septiembre: trasladarán a 79 internas de la Unidad 4 y presos de comisarías

La planificación de seguridad para 2027

Además de la preparación para los Juegos, Nación y Provincia comenzaron a trabajar sobre la estrategia de seguridad para 2027.

Pullaro anticipó que el período prioritario será entre diciembre y marzo, meses en los que el Gobierno busca llegar con un esquema coordinado entre las fuerzas provinciales y federales.

Posteriormente, comenzar a planificar el año 2027, principalmente, desde diciembre a marzo, con las Fuerzas Federales, nuestra Policía y el Servicio Penitenciario”, indicó.

El objetivo será replicar la metodología utilizada durante los períodos considerados más sensibles y sostener la coordinación operativa para prevenir hechos de violencia.

Plan Bandera y patrullaje en capas

Pullaro también ratificó la continuidad del Plan de Seguridad provincial, el Plan Bandera y el denominado patrullaje en capas, un esquema diseñado para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en los grandes centros urbanos.

Para seguir enfrentando la violencia en los grandes centros urbanos y profundizar las investigaciones, seguiremos avanzando con el Plan de Seguridad, que diseñamos y llevamos adelante, así como con el Plan Bandera y el proyecto de patrullaje en capas que diseñamos para las ciudades”, afirmó.

La estrategia combina la presencia preventiva en territorio con el fortalecimiento de las investigaciones criminales y la coordinación entre las distintas fuerzas.

Cococcioni destacó la baja de los principales indicadores

Por su parte, Cococcioni calificó el encuentro como “una muy buena reunión” y destacó que la articulación entre Nación y Provincia es permanente.

El trabajo en conjunto es permanente. Hicimos un balance de lo realizado y de la situación de seguridad en la provincia, fundamentalmente de la baja de los principales indicadores de violencia”, señaló.

El ministro sostuvo además que Santa Fe atraviesa 2026 con una evolución favorable en materia de homicidios.

Estamos transitando el año con la menor cantidad de homicidios, y es importante consolidar esta tendencia, no relajarnos, porque vienen eventos como los Juegos Suramericanos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la prioridad será sostener los resultados y llegar a septiembre con un operativo de seguridad preparado para las características de la competencia internacional.

LEER MÁS: Nuevo aumento para policías y penitenciarios de Santa Fe: cómo será la suba salarial hasta diciembre

Preparación de las fuerzas federales y provinciales

La presencia de los máximos responsables de las cinco fuerzas federales durante la reunión permitió avanzar en una coordinación integral del dispositivo.

El esquema incluirá a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, en articulación con la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario provincial.

La idea es definir anticipadamente las responsabilidades de cada fuerza, reforzar la inteligencia criminal y establecer mecanismos de respuesta coordinada ante distintos escenarios.

Cococcioni insistió en que esa planificación será importante para evitar retrocesos en los indicadores alcanzados.

Queremos estar preparados, coordinando todo lo que haga falta”, sostuvo.

Y agregó: “El trabajo conjunto entre Nación y Provincia, de a poco, nos va a permitir seguir devolviéndole la seguridad a los santafesinos”.

Un esquema que apunta a sostener los resultados

El encuentro entre Pullaro, Monteoliva y Cococcioni se produjo en un momento en el que el Gobierno santafesino busca consolidar la baja de los principales indicadores de violencia y, al mismo tiempo, anticiparse a nuevos desafíos.

La mirada oficial estará puesta primero en los Juegos Suramericanos, donde Santa Fe deberá garantizar la seguridad de delegaciones, deportistas y público, y posteriormente en el período diciembre-marzo, considerado estratégico para la planificación de 2027.

De esta manera, Nación y Provincia ratificaron la continuidad del trabajo conjunto y avanzaron en una estrategia basada en anticipación, inteligencia, planificación y coordinación entre las fuerzas, con el objetivo de sostener la tendencia favorable en materia de seguridad y profundizar la respuesta frente al delito en los grandes centros urbanos.

Pullaro Alejandra Monteoliva seguridad Juegos Suramericanos Santa Fe
Noticias relacionadas
Pullaro reclamó por las retenciones en Rosario y aseguró: El 94% de los impuestos que pagan nuestros productores son nacionales

Pullaro reclamó por las retenciones en Rosario y aseguró: "El 94% de los impuestos que pagan nuestros productores son nacionales"

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

La Línea 8 sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros en una semana, generando alarma.

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

Prevención El Niño: los trabajos buscan recuperar la capacidad de drenaje ante la previsión de lluvias intensas.

El Niño: limpian el canal del Túnel Subfluvial para recuperar su capacidad de drenaje y evitar anegamientos

Lo último

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Último Momento
Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Patronato volvió al triunfo ante Atlanta en el debut de Fuentes como DT

Patronato volvió al triunfo ante Atlanta en el debut de Fuentes como DT

Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central impulsada por Milei

Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central impulsada por Milei

Ovación
Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Colón perdió ante Lanús y sigue sin despegar en el Torneo de Proyección

Colón perdió ante Lanús y sigue sin despegar en el Torneo de Proyección

Juegos Suramericanos: Rosario será sede de la competencia de esgrima

Juegos Suramericanos: Rosario será sede de la competencia de esgrima

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio