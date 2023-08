Prisión preventiva para cinco de los once imputados por el robo en banda al supermercado y la distribuidora

"En algunos de los casos contaban con abogados particulares. Los tres masculinos estaban con el servicio público de la defensa penal", describió el fiscal Ignacio Suasnabar.

"En relación a una de ellas se acordó la prisión preventiva conjuntamente con la defensa. En relación a la otra mujer lo que se hizo fue prorrogarla por 72 horas la medida cautelar. La defensa manifestó que entendía que su defendida no había tenido participación en los hechos e iba a solicitar algunas diligencias investigativas", detalló el funcionario judicial.

"En cuanto a los otros tres hombres imputados el juez entendió que estaban dados los elementos y los riesgos procesales como para ordenar la medida cautelar, y ordenó la prisión preventiva para los tres imputados", detalló.

"Sabemos además que el grupo que ingresó, por lo menos lo que tiene que ver con el último de hecho del supermercado, no eran solamente las personas que fueron traídas a la audiencia, sino que hay que seguir investigando lo que tiene que ver con el que el resto de las personas que participaron en el hecho", manifestó. Cabe destacar que los detenidos no prestaron declaración.

Intento de robo a la distribuidora

En cuanto a lo ocurrido en la distribuidora, eran seis los detenidos. Uno de ellos seguirá siendo investigado en libertad, ya que los otros cinco imputados señalaron que no estuvo implicado en el hecho.

Solo se le dictó a uno de ellos la prisión preventiva. A los otros cuatro se les prorrogó la medida cautelar por 24 horas, por lo que mañana se sabrá cuál será su futuro.

"En relación a uno de los imputados, los otros cinco manifestaron que él no habría estado involucrado en el hecho. Desde la fiscalía se miraron las diferentes cámaras de seguridad, ya que contamos con dos registros fílmicos. Si bien no se ve con claridad las caras, porque muchos de ellas se encontraban con la cara tapada, este imputado en particular tiene una contextura robusta, es alto, y no había ninguno de esas características. Así que atendiendo también al principio de inocencia, lo que se hizo fue acordar medidas cautelares no privativas de la libertad. No se lo descarta en la participación en los hechos, sino que se seguirá investigando y se determinará si tuvo o no alguna participación en los hechos", relató Ignacio Suasnabar.

detenidos intento robo distribuidora.jpg Las personas detenidas por el intento de robo en una distribuidora Prensa

"En relación a cuatro de los otros involucrados, lo que se hizo fue prorrogar el tratamiento de la medida cautelar con un plazo de 24 horas. Esto fue acordado con la defensa, lo que implica que se debería estar tratando la medida cautelar de prisión preventiva en el día de mañana", informó.

Sobre la persona que permanecerá detenido, dijo: "El juez entendió que se encontraban acreditados los tres incisos que prevé el artículo 220 para la prisión preventiva. Esto es la verisimilitud de los hechos, como también que la pena que -en caso de ser hallado culpable- sea de efectivo cumplimiento, como también así los riesgos procesales".