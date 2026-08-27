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Pronóstico del tiempo en Santa Fe: lluvias débiles, cielo nublado y un fin de semana más estable

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipó una jornada inestable, con posibles lluvias débiles entre la tarde y la noche, que podrían extenderse hasta la mañana del viernes. La mejoría será lenta y gradual durante los próximos días

27 de agosto 2026 · 07:56hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y fresca, con una temperatura de 11.6º y una térmica de 10.8º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración bastante similar a la de ayer, se observa que la proximidad del sistema relativamente frío combinado con la configuración de las masas de aire residentes en la región, generan que las condiciones se inestabilicen, acompañando en ascenso de los registros térmicos y con ello permitiendo la posibilidad de lluvias débiles entre la tarde/noche o la noche y primeras horas del mañana, pudiéndose extender las mismas a lo largo de la mañana. Debido a que el ingreso de dicho sistema es muy lento y gradual, no se esperan cambios rápidos ni significativos en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, sino que dicho proceso debería ser lento y gradual, esperándose una mejoría total recién hacia comienzos de la semana próxima.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse parcialmente durante la jornada con condiciones inestables a algo inestables y mejorando lentamente con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada, extendiéndose a lo sumo durante la mañana. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 20º. Vientos moderados del sector sureste, rotando al sur/sureste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo despejado a parcialmente nublado, con presencia de nubosidad variable en altura hacia la tarde y condiciones algo inestables a relativamente estables y mejorando lentamente. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 19º. Vientos leves predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

Por último, domingo con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe pronóstico lluvias
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