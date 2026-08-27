Tras 32 años, piden recuperar el edificio de 9 de Julio y Suipacha y saldar una deuda millonaria

El concejal Lucas Simoniello presentó este miércoles una carta abierta a los propietarios del edificio SOl III, una obra paralizada desde 1994. Junto a vecinos y comerciantes, reclamó un plan concreto para terminar la obra y devolver el inmueble a la vida urbana

El concejal Lucas Simoniello reclamó este miércoles una solución para el estado de abandono del edificio SOL III , ubicado en la esquina de 9 de Julio y Suipacha , en el centro de la ciudad de Santa Fe.

Acompañado por vecinos y comerciantes de la zona , el edil presentó públicamente una carta abierta dirigida a los propietarios del inmueble y planteó la necesidad de avanzar con un plan concreto que permita finalizar la construcción, ponerla en funcionamiento y reincorporarla a la dinámica urbana .

La estructura permanece inconclusa desde 1994 y, según advirtió Simoniello, se transformó en una de las principales expresiones de lo que definió como una “caries urbana” de la ciudad.

“Esta caries urbana está cumpliendo 32 años. Mi compromiso no es solamente visibilizar lo evidente, mi compromiso es resolver la problemática de las caries urbanas de nuestra ciudad. Llegó el momento de dar el siguiente paso: terminar el edificio, ponerlo en condiciones y devolverlo a la vida urbana”, sostuvo.

Un edificio paralizado desde 1994

La construcción de SOL III quedó detenida hace más de tres décadas y, con el paso del tiempo, el inmueble se convirtió en un foco de basura, roedores y deterioro para el entorno.

Durante la recorrida, Simoniello cuestionó la falta de soluciones y planteó que el edificio podría tener distintos destinos una vez recuperado, entre ellos viviendas para estudiantes, espacios culturales o locales comerciales.

“Venimos a decir ‘basta’ de una forma propositiva a las promesas incumplidas y a las excusas. Esta calle urbana emblemática por la que todos los santafesinos hemos pasado es un ejemplo de todo lo que podríamos ser y no somos”, expresó.

El concejal consideró que la permanencia de la estructura en esas condiciones afecta no solamente a quienes viven o trabajan en la zona, sino también a la imagen y el funcionamiento del sector.

Una deuda municipal superior a $26 millones

Uno de los principales obstáculos que rodean al inmueble es su situación tributaria. Según informó Simoniello, el edificio acumula una deuda superior a los $26 millones en concepto de Tasa General de Inmuebles (TGI).

Frente a esa situación, el concejal aseguró que el Municipio está dispuesto a analizar herramientas que permitan facilitar la regularización de la deuda, aunque condicionó ese acompañamiento a un compromiso concreto por parte de los propietarios.

“Quiero además que sepan que estoy dispuesto a impulsar la condonación de deudas municipales que sea necesaria. Pero como contrapartida, existe un compromiso concreto de terminar y poner en uso el edificio en lo inmediato, porque ya hemos perdido demasiado tiempo todos”, afirmó.

El planteo busca que una eventual asistencia desde el Municipio tenga como contraparte un plan público y verificable de recuperación del inmueble.

Piden un plan para terminar la obra

Simoniello reclamó a los propietarios que presenten públicamente una propuesta que permita conocer cómo y cuándo podría recuperarse el edificio. “Por eso los convoco a presentar públicamente un plan para la recuperación del inmueble”, sostuvo.

El objetivo del concejal es evitar que el paso del tiempo profundice el deterioro y derive en medidas más drásticas, como una eventual subasta judicial o demolición, y que en cambio se avance en una alternativa de recuperación.

Según explicó, aunque la estructura original fue concebida bajo normativas que ya no se encuentran vigentes, existen caminos para adaptar la obra y darle un nuevo uso.

Vecinos y comerciantes reclaman una solución

La problemática del edificio también fue expuesta por comerciantes del sector, que aseguran que la falta de mantenimiento afecta cotidianamente sus actividades.

Facundo, comerciante con diez años de trayectoria en la esquina de 9 de Julio y Suipacha, describió el impacto que genera el inmueble abandonado.

“Es una lástima ver el edificio así. Nos afecta la mugre y la presencia de roedores, que se los ve en los tirantes al irse por la noche. Tuve que fumigar, sellar todos los huecos de mi local por la acumulación de basura en el predio”, relató.

Los comerciantes sostienen que la recuperación de la estructura podría mejorar las condiciones de seguridad, generar mayor movimiento en la zona y aportar nuevos clientes para los negocios del sector.

383 estructuras abandonadas bajo seguimiento

La situación de SOL III forma parte de una problemática más amplia que el propio concejal viene monitoreando en la ciudad. Según los datos relevados por su equipo, existen 383 estructuras identificadas en situación de abandono activo en Santa Fe.

El objetivo, explicó Simoniello, es avanzar sobre esos inmuebles y buscar mecanismos que permitan reincorporarlos a la dinámica urbana, evitando que se conviertan en focos permanentes de deterioro.

La propuesta para SOL III funciona así como un caso testigo de una problemática que excede a una sola esquina y alcanza a distintos puntos de la ciudad.

“Sí a una Santa Fe sin caries urbanas”

Para Simoniello, la discusión no debería quedar concentrada en las razones por las que el edificio permaneció paralizado durante 32 años, sino en encontrar una solución concreta hacia adelante.

“Quiero decirle sí a una Santa Fe sin caries urbanas. Santa Fe no puede conformarse solamente con explicaciones sobre el pasado, necesita una respuesta para el futuro”, manifestó.

En esa línea, planteó que el edificio puede dejar de ser un símbolo del abandono para convertirse en un ejemplo de recuperación urbana.

“Esta caries urbana puede seguir siendo el símbolo de una obra paralizada desde el ‘94, o puede convertirse en un ejemplo de recuperación: un edificio terminado, familias viviendo, comercios trabajando y una cuadra nuevamente integrada a la ciudad”, afirmó.

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