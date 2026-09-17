Pronóstico en Santa Fe: jueves fresco, temperaturas en ascenso y cambios para el fin de semana

El jueves se presenta estable y con una máxima de 26°. Según la FICH-UNL, desde el viernes habrá mayor nubosidad y una gradual pérdida de estabilidad

El comienzo de este jueves e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada, fresca y con una temperatura de 14.4º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 26° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene activo el sistema de alta presión, la configuración de masas de aire en la región, genera que el mismo comience su lenta degradación y con ello la pérdida de estabilidad del sistema, sobre todo a partir de mañana viernes. Esta situación, genera que si bien la jornada de hoy se debería presentarse mayormente soleada, se observaría el incremento gradual de la nubosidad, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche . Respecto de las temperaturas, se observa una tendencia en g radual ascenso, acompañado todo este proceso de cambio.

Viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales pero con condiciones estables, con gradual pérdida de estabilidad. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

parcialmente_nublado

En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 27º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste e incrementando su intensidad por momentos.

Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde y la noche y con condiciones algo inestables a inestables. con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 15º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

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