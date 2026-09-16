Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Santa Fe, Rosario y Rafaela vuelven a tener una jornada con música, shows, actividades y propuestas para compartir. Mirá la agenda completa, con horarios y escenarios.

Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a abrir sus puertas este miércoles 16 de septiembre con una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en Santa Fe, Rosario y Rafaela .

Entre los principales atractivos de la jornada aparecen Los Pericos y Los Totora en Rosario , Los Tipitos y Uriel Lozano en Santa Fe , además de propuestas musicales y culturales durante toda la tarde en las tres sedes.

Santa Fe: Los Tipitos y Uriel Lozano

El Parque del Sur también tendrá programación desde la mañana, con radio, música y propuestas culturales. Por la noche, Los Tipitos a las 19 y Uriel Lozano a las 20 serán los protagonistas del escenario principal.

9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.

14: DJ — Escenario 1.

14 a 16: LT10 — Escenario 2.

15: Resuena — Escenario 1.

16: Plano Austral — Escenario 1.

17: La Chica del Cumpleaños — Escenario 1.

17 a 18: “La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento” — Resola, Escenario 2.

18: DJ — Escenario 1.

19: Los Tipitos — Escenario 1.

20: Uriel Lozano — Escenario 1.

Rosario: Los Pericos y Los Totora, dos de los grandes shows

El Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza tendrán actividad desde la mañana y hasta la noche. La música tendrá dos de sus momentos centrales con Los Pericos a las 20 y Los Totora a las 21, ambos en Independencia 1.

10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.

11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming — Independencia 2.

12 a 12:30: Premiaciones — Independencia 1.

14 a 15: DJ Ivi Palma — Independencia 1.

15: DJ — Museo del Deporte.

15 a 17: Muy Rosarino, con Leo Farjat — Rosario La Ciudad, Independencia 2.

16: Steely Van — Independencia 1.

17: Ana Milagros — Museo del Deporte.

17: Agus Perez — Independencia 1.

18 a 19:15: Premiaciones — Independencia 1.

18 a 20: Radio F1, DJs — Independencia 2.

20: Los Pericos — Independencia 1.

21: Los Totora — Independencia 1.

Rafaela: música y freestyle

En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con propuestas durante toda la tarde.

Microestadio

14 a 20: DJ Nacho Hergenreder.

20: Es-coupé.

Velódromo

16: DJ Ivan Garcia.

17 a 18: Freestyle Libre FUBU.

19 a 20: DJ.

Así, los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a ofrecer una alternativa para disfrutar de la competencia fuera de las competencias deportivas, con música, cultura, gastronomía, actividades recreativas y espacios para compartir en familia o con amigos.

Consultá la grilla completa de los Fan Fest: https://fanfest.santafe2026.ar/