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Pronóstico en Santa Fe: sigue el frío, habrá sol hasta el sábado y cambia el tiempo el domingo

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé condiciones estables durante el viernes y el sábado. Hacia el domingo aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias débiles durante las primeras horas del día.

26 de junio 2026 · 07:48hs
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Pronóstico en Santa Fe: sigue el frío, habrá sol hasta el sábado y cambia el tiempo el domingo

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 7.2º y una térmica de 5.6º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene la configuración de las masas de aire similar a la de ayer, con importante presencia de corrientes de aire frío en altura, mientras que en superficie se alterna el ingreso de aire algo más cálido desde el nor/noreste con ingreso de aire algo más fresco desde el este/sureste. Esta situación permite que las condiciones se mantengan estables, con jornadas mayormente soleadas, hasta por lo menos el día sábado, donde gradualmente debería comenzar el aumento de la nubosidad por el arribo del sistema frío, generando alguna posibilidad de lluvias durante la jornada del domingo y luego mejorando las condiciones meteorológicas hacia el lunes. Respecto de las temperaturas, se observa una fluctuación de los registros térmicos en el entorno de los valores observados a lo largo de la semana, no presentando variaciones importante hasta por lo menos comienzos de la semana próxima.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad en gradual aumento durante la jornada y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 7º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este y luego al este/sureste hacia la tarde/noche.

En tanto para el domingo se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 8º, descenso de las máximas, 15º, y baja amplitud térmica. Vientos moderados a regulares del sector sur/suroeste.

Por último, lunes con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en descenso de las mínimas, 5º y suave tendencia en descenso de las máximas, 14º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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