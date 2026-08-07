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Pronóstico en Santa Fe: aire frío, cielo despejado y un fin de semana con mínimas de hasta 4°

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa condiciones estables para los próximos días. El ingreso de aire frío y seco favorecerá jornadas soleadas, con temperaturas bajas durante las mañanas

7 de agosto 2026 · 07:57hs
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Pronóstico en Santa Fe: aire frío, cielo despejado y un fin de semana con mínimas de hasta 4°

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada, fresca y con una temperatura de 6.1º y una térmica de 5.3° a las 7.30 de la mañana. Máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que el pasaje del frente frío en toda la región central y litoral del país, estabiliza las condiciones con circulación de aire frío y seco, permitiendo que las jornadas se presenten con poca nubosidad y descenso de los registros térmicos en los próximos días.

Sábado con cielo algo nublado a soleado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 7° y máxima 16°. Vientos leves del sector noroeste, rotando a moderados del sector suroeste.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo algo nublado a soleado y condiciones estables. Temperaturas mínimas en descenso, 4° y máximas con poco cambio, 16°. Vientos moderados a leves predominantes del sector suroeste.

Por último, lunes con cielo soleado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 4° y máxima 14°. Vientos leves del sector suroeste, rotando a moderados del sector sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe pronóstico frío
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