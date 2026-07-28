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El tiempo en Santa Fe: niebla durante la mañana y leve descenso de la temperatura desde el miércoles

La ciudad de Santa Fe amaneció este martes con niebla, cielo cubierto y 15,2°. El pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé una máxima de 22°, abundante nubosidad durante los próximos días, un leve descenso de la temperatura desde el miércoles y la posibilidad de lluvias aisladas hacia el viernes.

28 de julio 2026 · 07:45hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe.

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe.

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, con niebla y con una temperatura de 15.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el ingreso de una masa de aire relativamente frío a la región, y combinado con la masa de aire cálido superficial que predomina sobre todo el litoral. Esta situación genera que la jornada se presente con abundante nubosidad, posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas interurbanas o rurales. Las condiciones mantendrían un cierto grado de inestabilidad, con jornadas con abundante nubosidad, por lo menos hasta el fin de semana. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes cambios, no obstante ello, a partir del día miércoles si se podría esperar una suave tendencia en descenso de los registros térmicos, para luego volver a ascender hacia el fin de semana.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones algo inestables a relativamente estables con baja posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas en suave descenso: mínima 14º y máxima 20º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste.

En tanto se espera un jueves con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

Por último se espera un viernes con cielo con nubosidad variable a nublado y con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la tarde con la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde/noche. Temperaturas en suave ascenso: mínima 19º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe tiempo Temperaturas
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