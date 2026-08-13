Pullaro y Michlig recorrieron y habiltaron obras en Colonia Bossi, Dos Rosas y La Legua e inauguraron 24 viviendas en Suardi

“Cuando hay un gobierno que cumple e invierte las obras empiezan a llegar a cada pueblo” indicó el Gobernador Pullaro, al tiempo que agregó que “en los últimos 30 meses, invertimos la misma cantidad de recursos que en los últimos 8 años”.

Pullaro y Michlig recorrieron y habiltaron obras en C. Bossi y en 2 Rosas y La legua e inauguraron 24 viviendas en Suardi

Este viernes, el gobernador Maximiliano Pullaro y el Senador Felipe Michlig , junto a autoridades regionales y locales dejaron inauguradas 24 viviendas en la ciudad de Suardi, (que se encontraban paralizadas desde la gestión anterior) con una inversión del actual Gobierno Provincial superior a los 2.000 millones de pesos para su finalización.

Además, las autoridades previamente dejaron habilitadas obras de infraestructura ejecutadas en Colonia Bossi y Dos Rosas y La Legua y recorrieron obras en curso y supervisaron la adquisición de nuevas maquinarias, “todo lo cual se viene ejecutando a través de distintos programas del gobierno provincial”.

“Cumplimos con la palabra empeñada”

En la ciudad de Suardi, El gobernador Pullaro, el Senador Michlig, junto al intendente Leandro Gastaldi, el director provincial de Intervención de Hábitat Santa Fe, Ramsés Medina; y los diputados provinciales Marcelo González y Sofía Mansutti dejaron inauguradas 24 viviendas ubicadas en la manzana ubicada entre las calles San Martín, Santiago Gilli, Mario Locatelli y Pasaje Público.

El nuevo Programa habitacional contempla 22 prototipos compactos de dos dormitorios, con una superficie de 65 m², y dos viviendas compactas adaptadas para personas con discapacidad, de 70 m². Cuenta con calefones solares, con red eléctrica de baja tensión y alumbrado público, red vial y desagües pluviales, cordón cuneta, veredas peatonales y rampas, estabilizado granular y espacios verdes.

El senador Felipe Michlig, manifestó “la satisfacción de que el Gobierno Provincial “haya terminado estas 24 viviendas, cumpliendo con la palabra empeñada” y agradeció al gobernador “las respuestas a todos los sancristobalenses”, con obras en rutas, nuevas escuelas, gasoductos. “La transparencia, honestidad y austeridad en la gestión de recursos provinciales permite dar respuestas a las localidades, para que se transformen y crezcan”, finalizó Michlig.

En ese marco, anunció que «el 25 de agosto se licitará la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 500, de 2.800 m², con una inversión de $7.000 millones, remarcando además el impacto de la obra pública en la generación de empleo. Asimismo, valoró los avances del Gasoducto Sudoeste Lechero y anunció que el 2 de septiembre se abrirán en Suardi los sobres para contratar la empresa que ejecutará los tramos San Guillermo-Suardi y San Guillermo-Colonia Rosa, permitiendo extender el servicio de gas a toda la zona.

Por su parte, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, señaló que “hoy venimos a dar tranquilidad y futuro a las familias, que esperaron mucho más de lo debido”; y destacó la “decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de finalizar estas viviendas y cumplir con muchas familias de Suardi”.

Inauguración de obras Colonia Bossi y firma de convenios

Durante la jornada, las autoridades provinciales junto al Presidente Comunal Gustavo Capella se inauguraron importantes obras para el desarrollo y la conectividad de Colonia Bossi, entre ellas el nuevo Centro Cultural de la localidad, la pavimentación e iluminación del Bulevar Roque Sáenz Peña, 200 metros de cordón cuneta sobre calle 25 de Mayo y 200 metros de veredas en las calles Avellaneda, Iturraspe y Héctor Costamagna.

Asimismo, quedaron habilitados 2.000 metros de ripio sobre la Ruta Provincial 63-S, se concretó la ampliación de la iluminación en los accesos Este, Norte y Sur de la localidad y se realizó la presentación oficial de un rolo triturador.

En el marco de la actividad también se formalizó la entrega de la escritura del terreno donado a la Asociación Civil Centro Cultural y Deportivo KUYURIY, dando respuesta a una importante gestión para el fortalecimiento de las instituciones locales.

Además, se firmaron dos convenios entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Comuna de Colonia Bossi, destinados a continuar mejorando la infraestructura vial de la zona. El primero contempla una inversión de $113.186.450 para la construcción de 2.000 metros de ripio sobre la Ruta Provincial 63-S, en el límite con Las Palmeras; mientras que el segundo, por $79.179.000, permitirá realizar la reposición de ripio en el tramo Colonia Bossi-Palacios de la Ruta Provincial 69-S.

Durante el acto, el gobernador Pullaro recibió además el Decreto Comunal que lo declaró Huésped de Honor de Colonia Bossi, junto a un presente institucional elaborado con productos y creaciones de la comunidad local.

Entre las autoridades presentes también se destacó la presencia del Subadministrador de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo; la vicepresidenta comunal, Carina Albera; además de otras autoridades provinciales, municipales y comunales.

Colonia Dos Rosas y La Legua

En Colonia Dos Rosas y La Legua, el Gobernador Maximiliano Pullaro junto al senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González y la presidenta comunal Carina Frank, recorrieron distintas obras ejecutadas y en ejecución en la localidad.

Durante la recorrida visitaron los sanitarios del Club Social y Deportivo San Lorenzo, realizados con fondos del programa Buenas Prácticas y del Programa Brigadier; la Capilla, que contó con aportes del senador y del diputado, recursos propios de la Comuna y de la subcomisión de la institución; y el Centro de Salud, ejecutado con recursos del FONRES y fondos propios.

También recorrieron los 20 kilómetros de caminos rurales realizados en el marco del Programa Caminos Productivos, una obra que permite mejorar la transitabilidad y la conectividad de la zona productiva.

Finalmente, visitaron la obra de veredas y espacios recreativos, que actualmente se encuentra en ejecución con financiamiento del Programa de Obras Urbanas (POU).

Luego del agradecimiento de Carina Frank, el Gobernador Pullaro ratificó que “Esta localidad ha crecido muchísimo, en poco tiempo; y gracias a estas obras hay mucha gente que está viviendo mejor. El Gobierno Provincial los va a acompañar para que sigan creciendo”.

“Somos el motor de la economía de la República Argentina”

En otro tramo de su elocución el Gobernador Pullaro destacó que “hacemos obra pública, porque estamos convencidos que es desarrollo, igualdad, trabajo y crecimiento económico”, destacó.

Además, el gobernador detalló que Santa Fe cuenta con 21 mil productores agropecuarios, 7.000 pequeñas y medianas industrias, 2.100 cooperativas y mutuales: “Somos gente de trabajo, somos el motor de la economía de la República Argentina, por eso sentimos que es injusto que con todo lo que aportamos, los recursos no vuelvan” de la Nación a la Provincia.