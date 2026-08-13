El reclamo por el Seom de Bº Candioti Sur se trasladó al Puerto: denuncian dársenas sobre veredas y costos superiores a $300.000 por mes

Los frentistas presentaron un reclamo con 140 firmas ante la Municipalidad, el Concejo y el Ente Portuario el 14 de junio, pero aseguran que todavía no obtuvieron una respuesta formal. Piden Seom libre para residentes, la restitución de bicicleteros y cambios en la distribución de las dársenas. También cuestionan el costo del estacionamiento, que puede alcanzar los $327.800 mensuales.

Vecinos del Puerto reclaman al Municipio, Concejo y Ente Portuario por el Seom sin respuesta formal hace dos meses.

Vecinos frentistas de la zona del Puerto de Santa Fe volvieron a reclamar modificaciones en el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) y cuestionaron el impacto que tuvo la nueva modalidad implementada desde abril de 2026.

El reclamo lleva casi dos meses sin una respuesta formal. Los vecinos presentaron un petitorio con 140 firmas el 14 de junio ante la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y el Ente Portuario, pero aseguran que hasta el momento no obtuvieron una solución concreta.

Carina Fissore, representante de la Asociación Civil de Vecinos del Puerto de Santa Fe, sostuvo que el nuevo esquema no logró ordenar la situación y que, por el contrario, generó nuevas dificultades para quienes viven y circulan en el sector. “No solo no ordenaron, sino que desordenaron toda la situación, al menos de aquí del puerto de Santa Fe”, afirmó en diálogo con UNO Santa Fe.

Según Fissore, uno de los principales problemas es que el Seom comenzó a aplicarse sobre calles y sectores que, por sus características, no tendrían condiciones adecuadas para soportar una mayor cantidad de espacios de estacionamiento medido.

Dársenas sobre veredas y calles angostas

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los vecinos es la instalación de dársenas numeradas en veredas y sectores de circulación peatonal.

Fissore mencionó particularmente la zona ubicada alrededor del Molino Marconetti, donde funciona el Liceo Municipal, y cuestionó que se hayan instalado espacios de estacionamiento en sectores destinados al tránsito de peatones.

“Hicieron dársenas numeradas en las veredas, a la vuelta del Molino Marconetti, donde funciona el liceo de música, donde los niños van a estudiar. O sea que el peatón y los niños no tienen por dónde caminar”, sostuvo.

José Busiemi

La situación, según describió, también se repite sobre Rosaura Schweizer , una de las principales vías de salida del Puerto.

“En la calle de salida del puerto, que es Rosaura Schweizer , también en la parte final hay dársenas literalmente en las veredas. En las veredas la gente no tiene por dónde caminar, o caminás por el pasto o por la calle”, señaló.

LEER MÁS: El Seom bajo la lupa en el Puerto de Santa Fe: vecinos denuncian un "laberinto de dársenas" que complica la circulación y exigen respuestas

La vecina también cuestionó la instalación de dársenas sobre la mano izquierda de esa arteria, debido al reducido espacio disponible para la circulación.

“Han hecho dársenas en la mano izquierda, utilizando buena parte de la calzada, que de por sí es estrecha, por lo cual han dejado un pedacito muy pequeño para que puedan circular los vehículos”, explicó.

Problemas para ambulancias, bomberos y camiones

Otro de los puntos señalados por los vecinos es la instalación de estacionamiento en doble mano sobre Primero de Enero, en un tramo que, según Fissore, tiene poco más de nueve metros de ancho.

La referente vecinal sostuvo que la situación genera dificultades concretas para los vehículos de gran porte y para los servicios de emergencia.

“Un camión de mudanzas se le dificulta pasar cuando están las dos manos ocupadas. También sucede lo mismo si tiene que pasar una ambulancia o si tiene que pasar un camión de bomberos”, afirmó.

Para los frentistas, el problema no se limita entonces al estacionamiento, sino que también involucra la circulación vehicular y la seguridad en una zona de calles estrechas.

El costo del Seom: hasta $327.800 por mes

El impacto económico es otro de los ejes centrales del reclamo.

Fissore cuestionó especialmente que los vecinos que viven en el sector y no cuentan con cochera deban afrontar el costo del estacionamiento medido frente a sus propios domicilios.

“Por día son 14.900 pesos para dejar el auto en la calle y por mes son 327.800 pesos. Para dejar el auto en la calle donde encuentres”, sostuvo.

La vecina también remarcó que desde abril el horario del Seom se amplió y comenzó a funcionar desde las 7 de la mañana, por lo que el estacionamiento medido alcanza las diez horas diarias.

LEER MÁS: Polémica por el Seom en Candioti Sur: los frentistas exigen exenciones y desde el Concejo pidieron revisar un sistema que "cuesta casi $10.000 una mañana"

Según planteó, el costo resulta especialmente difícil de afrontar para los residentes de un sector donde la cantidad de viviendas y edificios aumentó considerablemente en los últimos años.

Más torres y menos lugares para estacionar

El crecimiento inmobiliario del Puerto es otro de los factores que, según los vecinos, debería ser tenido en cuenta al momento de planificar el estacionamiento.

“En el puerto residen cada vez más personas porque hay cada vez más torres. Yo vivo hace 11 años aquí en el puerto. Había dos torres cuando yo me mudé. Ahora hay aproximadamente ocho o nueve torres”, explicó Fissore.

La representante vecinal sostuvo que el crecimiento continuará con nuevos desarrollos, mientras que el espacio disponible para estacionar permanece limitado. “Cada vez se van haciendo más torres, tienen previsto todavía construir más aquí en el puerto, y el lugar para estacionar es cada vez menos”, afirmó.

Seom libre para los frentistas y restitución de bicicleteros

El principal pedido de los vecinos es que quienes viven en el Puerto puedan contar con Seom libre frente a sus domicilios.

Pero no es el único reclamo. También solicitan la restitución de los bicicleteros que fueron retirados con la implementación del nuevo sistema.

Según Fissore, esos espacios eran utilizados habitualmente por vecinos para estacionar bicicletas y motos, pero fueron reemplazados por dársenas numeradas.

“Cuando comenzó este nuevo Seom en abril del 2026, nos sacaron los bicicleteros para poner dársenas numeradas en su lugar”, relató.

La consecuencia, según describió, es que ahora las bicicletas y motos quedan distribuidas en distintos sectores.

“Las bicicletas están atadas a los postes, al alambrado de las canchas de tenis, a donde encuentren. Las motos también estacionadas en la vereda, atadas a donde sea que encuentren un lugar vacío”, sostuvo.

Para Fissore, la situación representa una contradicción con el objetivo de ordenar el estacionamiento. “Eso es ordenar: en el lugar de los bicicleteros, ahí hacer dársenas numeradas”, cuestionó.

Los vecinos también reclaman recuperar la denominada franja costera de Rosaura Schweizer, un espacio que históricamente era utilizado para estacionar y que, según plantearon, permitía mantener una circulación ordenada.

LEER MÁS: El Municipio defendió el funcionamiento del Seom en Candioti Sur: "Es la administración del espacio público", sostuvo Mastropaolo

Dos meses sin respuesta institucional

El reclamo formal fue presentado el 14 de junio de 2026, con el respaldo de 140 firmas.

“Este viernes se cumplen dos meses. Presentamos el petitorio el 14 de junio del 2026”, señaló Fissore al hacer referencia al tiempo transcurrido.

La petición fue elevada a tres organismos: la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y el Ente Portuario.

“No hemos obtenido ninguna respuesta. Hemos presentado una petición al municipio, al Concejo Deliberante y también al Ente Portuario. Ninguna de las tres instituciones nos dieron ninguna solución”, afirmó.

La vecina aclaró que sí hubo reuniones con concejales de distintos espacios políticos, aunque hasta el momento esas gestiones no se tradujeron en modificaciones concretas.

Un reclamo que también alcanza a otros barrios

La problemática del Seom no se limita al Puerto. Fissore contó que los vecinos mantuvieron contacto con integrantes de Candioti Sur, donde también existen cuestionamientos al sistema.

“Nos hemos juntado con los chicos de la vecinal de Candioti Sur. De hecho, la temática de carteles que ellos han efectuado, nosotros hicimos la misma temática aquí en el Puerto pidiendo el Seom libre para los frentistas”, explicó.

LEER MÁS: Vecinos de Candioti Sur empapelaron el barrio en contra del Seom: "Este sistema no ordena, solo recauda"

En ese sentido, sostuvo que otros barrios que consideran que el estacionamiento medido no responde a sus necesidades también deberían organizarse y visibilizar sus reclamos.

“Si los vecinos no se movilizan, no se mueven, no visibilizan la problemática, esta situación no se va a terminar”, afirmó.

Fissore consideró que el Seom debería concentrarse especialmente en las zonas donde existe una verdadera necesidad de rotación vehicular.

“Pongamos dársenas en el microcentro, que es donde se necesitan, porque en el microcentro y en el centro es donde realmente hay rotación vehicular”, planteó.

Como ejemplo, cuestionó que existan cuadras completas pintadas de amarillo en arterias donde, según su visión, podrían implementarse espacios de estacionamiento medido.

“No es justo”

La representante de los vecinos también cuestionó la extensión del sistema hacia sectores residenciales que, según consideró, no presentan las mismas necesidades que el centro y el microcentro. “Hay muchos barrios en los cuales no debería haber SEOM. Hay muchos”, sostuvo.

Mientras tanto, los frentistas del Puerto aguardan una respuesta formal a un reclamo que ya lleva dos meses y que incluye tres pedidos principales: Seom libre para quienes viven en la zona, restitución de los bicicleteros y recuperación de espacios para estacionamiento y circulación sobre Rosaura Schweizer.

La expectativa de los vecinos está ahora puesta en que el Municipio, el Concejo y el Ente Portuario abran una instancia concreta de diálogo y revisen un esquema que, según sostienen, lejos de ordenar el tránsito y el estacionamiento, generó nuevos problemas en una zona que continúa creciendo en cantidad de habitantes y edificaciones.