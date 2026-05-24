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Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

A partir de datos censales y sanitarios, el geógrafo Néstor Javier Gómez diseñó el ICV-50, un índice multidimensional que evalúa salud, educación, vivienda y servicios. El mapa provincial expone una marcada disparidad: el centro y el oeste registran los mejores niveles, mientras que el sector oriental acumula los mayores déficits estructurales.

24 de mayo 2026 · 15:10hs
Radiografía de la desigualdad en Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida y bienestar en las 50 principales ciudades.

Radiografía de la desigualdad en Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida y bienestar en las 50 principales ciudades.

¿Cómo se distribuye el bienestar en el territorio santafesino? Lejos de una realidad homogénea, la provincia de Santa Fe se estructura sobre un entramado de desigualdades persistentes. Así lo demuestra el informe “ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, un exhaustivo trabajo de investigación liderado por el Dr. Néstor Javier Gómez —docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e investigador independiente del Conicet—.

El estudio toma como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas e indicadores del Ministerio de Salud de la Nación para trazar una radiografía precisa sobre las condiciones de vida en los 50 municipios más poblados de la provincia, donde residen 2.836.610 santafesinos (el 80,01% de la población total).

El Índice de Calidad de Vida (ICV-50) no nació como un ranking rígido, sino como una herramienta científica y estratégica. A través de un análisis que cruza cuatro dimensiones centrales —salud, educación, vivienda y servicios—, el modelo permite medir las asimetrías actuales y comparar la evolución histórica de las ciudades a lo largo de las últimas tres décadas.

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La geografía de la desigualdad: un mapa a cuatro colores

Para facilitar la lectura visual y geográfica de los desequilibrios, el informe distribuye a las 50 localidades dentro de un gradiente de cuatro categorías bien diferenciadas, representadas proporcionalmente según la cantidad de habitantes de cada urbe:

Más favorable (Verde): Concentrado principalmente en el centro y sur provincial. En este selecto grupo, Rosario se erige como la única urbe de gran magnitud que logra calificar con los estándares más altos de bienestar general.

Favorable (Amarillo): El estrato donde se ubica el resto de las grandes ciudades de la provincia, mostrando niveles aceptables pero con desafíos pendientes.

Desfavorable (Naranja) y Más desfavorable (Rojo): Sectores urbanos que arrastran deudas históricas de infraestructura y vulnerabilidad social.

El contraste interregional: oeste versus este

Al analizar el comportamiento del mapa, el director de la investigación identificó un patrón territorial nítido: las ciudades del oeste santafesino muestran desempeños sensiblemente mejores que las ubicadas sobre la franja este.

En el sector occidental de la provincia se destaca Rafaela, acompañada por una red de localidades de menor escala demográfica que operan como nodos de organización regional dinámicos y eficientes, logrando posicionarse bajo la calificación promedio de "más favorable".

La realidad del sector oriental: En la Costa y el este provincial, el bienestar aparece como una construcción rezagada. El informe advierte que en estos territorios las carencias se manifiestan de forma acumulativa: menores promedios de instrucción escolar, severos déficits en el acceso a redes de servicios urbanos (como agua potable y cloacas) y condiciones habitacionales o sanitarias marcadamente más precarias.

Evidencia científica para la planificación estatal

Para el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL), visibilizar estas brechas estructurales es el primer paso indispensable para torcer el rumbo de la fragmentación territorial. Los resultados del ICV-50 apuntan a convertirse en un insumo clave para que el poder político pueda proyectar políticas públicas de desarrollo regional que apunten a un equilibrio real, buscando que el bienestar no dependa del código postal donde elija vivir cada santafesino.

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