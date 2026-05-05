Cuáles son las dos localidades de Santa Fe que compiten por ser parte de los mejores pueblos del mundo

Una ciudad pertenece al departamento San Martín y la otra al departamento Castellanos. Ambas fueron postuladas por el Gobierno Provincial para participar de la competencia internacional “Best Tourism Villages”

La localidad del departamento San Martín, postulado por el gobierno de Santa Fe al programa Best Tourism Villages

La provincia de Santa Fe vuelve a proyectarse en la escena internacional con la postulación de dos de sus localidades al programa Best Tourism Villages , impulsado por UN Tourism (Naciones Unidas Turismo). Se trata de una iniciativa que reconoce a pueblos que preservan su patrimonio cultural y natural , promueven valores comunitarios y asumen un compromiso sostenido con la sostenibilidad , posicionando al turismo como motor de desarrollo rural y bienestar.

La localidad del departamento San Martín, postulado por el gobierno de Santa Fe al programa Best Tourism Villages

En esta edición 2026, fueron postuladas Cañada Rosquín, en el departamento San Martín, y Zenón Pereyra, en el departamento Castellanos. Para ello, la Secretaría de Turismo de la provincia trabajó de forma articulada con ambas administraciones locales, acompañando procesos que reflejan identidad, participación comunitaria y una visión de desarrollo a largo plazo.

En ese marco, la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó “el resultado de este trabajo conjunto, que no solo pone en valor a nuestras comunidades, sino que también reafirma el camino que Santa Fe viene transitando en materia de turismo sostenible”.

cañada rosquin 1 La localidad del departamento San Martín, postulado por el gobierno de Santa Fe al programa Best Tourism Villages gentileza

La funcionaria subrayó además “el compromiso de León Gieco, quien, con su profunda conexión con su tierra natal, acompañó la postulación con un relato cargado de sensibilidad y pertenencia, que nos emociona y nos llena de orgullo santafesino”.

Por su parte, Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica y al legado cultural de Domingo Bucci, cuya obra se preserva en el museo local, constituyéndose en un atractivo turístico singular dentro de la región.

zenon pereyra 1 Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica

zenon pereyra 2 aerea Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica

“Estas postulaciones reflejan el potencial de nuestros pueblos, donde la historia, la cultura y la comunidad se integran con una mirada sostenible, generando oportunidades y fortaleciendo el arraigo. Santa Fe sigue apostando a un turismo que transforma, incluye y proyecta”, añadió Aeberhard.

zenon pereyra 3 Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica gentileza

zenon pereyra 4 cementerio Zenón Pereyra se consolida como un pueblo con identidad propia, con una impronta ligada a su tradición masónica gentileza

Best Tourism Villages

El programa de Naciones Unidas tiene como objetivo distinguir cada año a pueblos que se destacan como destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, y que sobresalen por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida comunitarios en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Entre los requisitos para participar se establece que las localidades deben contar con menos de 15.000 habitantes, estar ubicadas en entornos con fuerte presencia de actividades tradicionales y sostener valores culturales propios de la comunidad.

Los pueblos seleccionados acceden a reconocimiento internacional como destinos turísticos rurales de excelencia, lo que les otorga mayor visibilidad global. Además, reciben apoyo técnico de Naciones Unidas Turismo y sus socios para fortalecer aspectos detectados durante el proceso de evaluación, y pasan a integrar una red internacional de destinos que comparten buenas prácticas en turismo sostenible.

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