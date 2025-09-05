Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

El convencional y pastor evangélico Walter Ghione confirmó que, tras un consenso alcanzado en las últimas horas, la nueva Carta Magna santafesina mencionará a la Iglesia católica en su texto, garantizando a la vez autonomía, cooperación y no discriminación religiosa.

Finalmente, la Iglesia católica será incluida en la nueva Constitución santafesina. Walter Ghione, convencional constituyente y pastor evangélico, confirmó que en las últimas horas de debate por el artículo 3 lograron un consenso y que, tal como lo solicitaron, “la Iglesia católica tendrá su mención” , garantizando a la vez autonomía, cooperación y no discriminación religiosa.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), Ghione se refirió a uno de los últimos grandes pendientes de la nueva Carta Magna: resolver el histórico vínculo Iglesia-Estado, con el telón de fondo de una redoblada presión por parte de la institución católica que esta semana lanzó una serie de acciones públicas, entre ellas un pedido firmado por los cinco arzobispos, para no quedar afuera.

Ghione sostuvo que “no ha sido fácil”, pero rescató que llegaron a un “consenso” en las últimas horas: “No desconocemos de ninguna manera la importancia histórica de la Iglesia católica para el país y para la provincia de Santa Fe. Creo que vamos a tener un muy buen artículo que en el día de hoy se va a plasmar. Entendemos que hay que reconocer y nombrar a la iglesia católica como tal y llevar estos principios de neutralidad, cooperación, no discriminación”.

Todo indica entonces que la reclamada referencia finalmente va a estar en la nueva letra constitucional. Según pudo averiguar Rosario3, el reformado (y muy debatido) artículo 3, mencionará a la Iglesia católica, pero no la reconocerá como religión oficial. Además, explicitará que Santa Fe se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.

Así, pese a esta referencia, la nueva Constitución asoma más laica que la Nacional –que la sostiene– y que toda la doctrina y jurisprudencia argentina que le reconocen un rol histórico en la formación del Estado, distinguiéndola como persona del derecho público, a diferencia del resto de los cultos que son entendidos como personas jurídicas privadas.

"Nosotros celebramos dar este paso trascendental, que nuestra provincia no exprese más confesionalidad directamente hacia una religión, pero tenemos el desafío de ver cómo resguardar y garantizar el hecho religioso, la dimensión religiosa”, destacó Ghione.

• LEER MÁS: La reforma constitucional en la recta final: cómo serán los últimos actos