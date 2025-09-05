Uno Santa Fe | Santa Fe | Reforma constitucional

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

El convencional y pastor evangélico Walter Ghione confirmó que, tras un consenso alcanzado en las últimas horas, la nueva Carta Magna santafesina mencionará a la Iglesia católica en su texto, garantizando a la vez autonomía, cooperación y no discriminación religiosa.

5 de septiembre 2025 · 11:51hs
Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Finalmente, la Iglesia católica será incluida en la nueva Constitución santafesina. Walter Ghione, convencional constituyente y pastor evangélico, confirmó que en las últimas horas de debate por el artículo 3 lograron un consenso y que, tal como lo solicitaron, “la Iglesia católica tendrá su mención”, garantizando a la vez autonomía, cooperación y no discriminación religiosa.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), Ghione se refirió a uno de los últimos grandes pendientes de la nueva Carta Magna: resolver el histórico vínculo Iglesia-Estado, con el telón de fondo de una redoblada presión por parte de la institución católica que esta semana lanzó una serie de acciones públicas, entre ellas un pedido firmado por los cinco arzobispos, para no quedar afuera.

Ghione sostuvo que “no ha sido fácil”, pero rescató que llegaron a un “consenso” en las últimas horas: “No desconocemos de ninguna manera la importancia histórica de la Iglesia católica para el país y para la provincia de Santa Fe. Creo que vamos a tener un muy buen artículo que en el día de hoy se va a plasmar. Entendemos que hay que reconocer y nombrar a la iglesia católica como tal y llevar estos principios de neutralidad, cooperación, no discriminación”.

Todo indica entonces que la reclamada referencia finalmente va a estar en la nueva letra constitucional. Según pudo averiguar Rosario3, el reformado (y muy debatido) artículo 3, mencionará a la Iglesia católica, pero no la reconocerá como religión oficial. Además, explicitará que Santa Fe se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.

Así, pese a esta referencia, la nueva Constitución asoma más laica que la Nacional –que la sostiene– y que toda la doctrina y jurisprudencia argentina que le reconocen un rol histórico en la formación del Estado, distinguiéndola como persona del derecho público, a diferencia del resto de los cultos que son entendidos como personas jurídicas privadas.

"Nosotros celebramos dar este paso trascendental, que nuestra provincia no exprese más confesionalidad directamente hacia una religión, pero tenemos el desafío de ver cómo resguardar y garantizar el hecho religioso, la dimensión religiosa”, destacó Ghione.

• LEER MÁS: La reforma constitucional en la recta final: cómo serán los últimos actos

Reforma constitucional acuerdo Iglesia Católica Santa Fe
Noticias relacionadas
la reforma constitucional y la iglesia: el pueblo catolico siente una falta de representacion espiritual en el dictamen

La reforma constitucional y la Iglesia: "El pueblo católico siente una falta de representación espiritual en el dictamen"

Caja jubilaciones y pensiones

La Caja de Jubilaciones será intransferible: la importancia de mantener el control provincial sobre el sistema previsional

Reforma constitucional: la Convención aprobaría este miércoles la cláusula que habilita la reelección de Pullaro

Reforma constitucional: la Convención aprobaría este miércoles la cláusula que habilita la reelección del gobernador

Tras la sanción de la ley de emergencia en discapacidad

"La ley es de cumplimiento obligatorio", resalta un constitucionalista sobre la emergencia en discapacidad

Lo último

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Último Momento
El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Reforma constitucional: tras un acuerdo, se incluirá una referencia expresa a la Iglesia Católica

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

El emotivo posteo de Messi: Una noche que me deja sin palabras de la emoción

El emotivo posteo de Messi: "Una noche que me deja sin palabras de la emoción"

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional